Wie weit darf man gehen in zwischenmenschlichen Beziehungen, auch wenn die Intention gut gemeint ist? Diese Frage stellt sich in dem Kinofilm „Wie im echten Leben“ mit Schauspielerin Juliette Binoche in einer Hauptrolle.

Die renommierte Schriftstellerin Marianne (Juliette Binoche) beginnt für ihre Recherche à la Günter Wallraff über Erfahrungen in prekären Verhältnissen ein Doppelleben auf Zeit: Sie gibt allen Komfort der Pariser Kulturelite auf und reist in die nordfranzösische Hafenstadt Caen, wo das Wetter launisch und das Leben rau ist. Im Jobcenter gibt sie vor, nach einer Scheidung jede Stelle anzunehmen – egal wie schmutzig sie sich die Hände macht. Ihr eigentlicher Plan: Sie will eintauchen in ein Leben zwischen Plackerei und Geldknappheit und ein Buch schreiben über die Menschen in diesen Verhältnissen.

Putzjob als Chance des Lebens

Ein Job als Putzfrau erweist sich als ihre Chance, das Leben ganz unten kennenzulernen. Sie trifft dort aber auch auf besonders wertvolle Menschen: Mit der toughen Christèle, die sich allein mit drei Kindern durchs Leben schlägt, freundet sie sich sogar an. Dank ihr schafft sie es in die Putzkolonne des Fährhafens: Zwölf Arbeiterinnen, 230 Kabinen, 1,5 Stunden. Mit ihrem Putzteam verbindet Marianne bald eine so tiefe Freundschaft, dass ihre wahre Identität zum größten Problem wird. Mit allen Tricks versucht sie, ihr komfortables Künstlerleben vor ihren Freundinnen zu verbergen. Doch irgendwann hat sie genug Material für ihr Buch zusammen. Zeit für die Wahrheit ... Regisseur Emmanuel Carrère zeigt in dem berührenden Kinoerlebnis nach einer wahren Geschichte der Journalistin Florence Aubenas Leid und Liebe in einer Arbeitsgemeinschaft und die tiefen Gräben in unserer Gesellschaft.

„Wie im echten Leben“, F 2021, 106 Minuten, von Emmanuel Carrère, mit Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne, Emily Madeleine, Patricia Prieur, Evelyne Porée, Didier Pupin, FSK: 6