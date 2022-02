Des einen Freud, des anderen Leid: Die Kehrseite des Partyrauschs am Ballermann auf Mallorca zeigt die Serie „Der König von Palma“ mit Henning Baum, die ab 24. Februar bei RTL+ und später im Jahr im RTL-Programm zu sehen ist.

Mallorca im Jahr 1990: Nach dem Mauerfall boomt der Massentourismus, die Insel im Mittelmeer entwickelt sich zum Hotspot deutscher Partytouristen, Stichwort: Ballermann und Schinkenstraße. In der Dramaserie „Der König von Palma“ spielt Henning Baum („Der letzte Bulle“) mit Hawaiihemd und Pilotenbrille einen Auswanderer aus Dortmund, der in Strandnähe einen Biergarten eröffnet und sich damit erbitterte Feinde macht, denn der lukrative Markt mit den Urlaubern ist hart umkämpft.

Süffige Serie

„Der König von Palma“ ist eine süffige Serie über die Goldgräberjahre auf Mallorca, als findige Unternehmer mit den Partytouristen das große Geld machten und die Insel wegen der vielen deutschen Urlauber zum „17. Bundesland“ wurde. Henning Baum spielt den muskelbepackten Matti Adler, der seinem öden Leben als Autohändler in Dortmund entflohen ist und in der Strandbar „Ralles Rutsche“ kellnert. Als Matti einen Biergarten in Meernähe pachten kann, greift er zu und verkauft das Haus der Familie in Dortmund. Seine daheim gebliebene Frau Sylvie (Sandra Borgmann) muss wohl oder übel mit den zwei gemeinsamen Kindern ebenfalls nach Malle ziehen, dort mausert sie sich zur versierten Managerin des „Bieradlers“.

Anspielung auf den echten „Bierkönig“

Der Name des Lokals spielt natürlich auf den 1988 eröffneten, real existierenden „Bierkönig“ der sogenannten Schinkenstraße an, dessen Gründer Manfred Meisel 1997 in seiner Finca ermordet wurde. Auch Matti und seine Familie geraten bald in Gefahr, denn seine skrupellosen Rivalen auf der Insel gehen über Leichen. Der örtliche Polizeichef steht auf ihrer Lohnliste und wirft Matti laufend Knüppel zwischen die Beine – da hilft es wenig, dass trinkfreudige deutsche Fußballfans dem Lokal bei der WM 1990 viel Geld in die Kasse spülen.

Schlager „Anita“ als Initialzündung

Erzählt wird die Geschichte im Rückblick aus der Warte der jungen Bianca (Pia-Micaela Barucki), die kurz nach dem Mauerfall aus Leipzig nach Mallorca kommt und sich mit Matti anfreundet. Sie hat eine zündende Idee: Als Schlagerstar Costa Cordalis (gespielt von seinem Sohn Lucas Cordalis) als Gast im „Bieradler“ auftaucht, nötigt sie ihn, seinen Hit „Anita“ zu singen – der umjubelte Auftritt wird zur Keimzelle eines echten Phänomens: Bis heute heizen Stimmungssänger wie Almklausi oder Micky Krause dem Partyvolk in Großraum-Diskotheken wie „Bierkönig“ oder „Oberbayern“ ein.

Fiktionale Geschichte vor wahrem Hintergrund

Serienschöpferin Veronica Priefer betont, „Der König von Palma“ erzähle zwar eine rein fiktionale Geschichte, sei jedoch sehr gründlich recherchiert. „In dieser Ära wurde sehr viel Geld verdient und dabei mit harten Bandagen gekämpft. Von Korruption bis hin zu Mord, all das fand statt und wir haben uns davon inspirieren lassen“, sagt Co-Autor Johannes Kunkel.

Auswanderersaga und Sauftourismus

Die Serie verknüpft eine Auswanderersaga der Wendezeit mit einem Blick hinter die Kulissen des Sauftourismus auf Mallorca. Die Ausstattung sorgt für zeitgeistiges Kolorit: Die Männer tragen Vokuhila-Frisuren, der Soundtrack liefert Hits wie „La Isla Bonita“ oder „Lambada“, und der Sangria fließt in Strömen.