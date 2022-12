Er ist hochkarätig besetzt und spannend umgesetzt: Der Episodenfilm basiert auf Clemens Meyers gleichnamigem Erzählband „Die stillen Trabanten“, aus dem drei Kurzgeschichten ausgewählt wurden.

Es sind zufällige Begegnungen, mitten in der Nacht am Stadtrand, und doch bewirken sie so viel: Reinigungskraft Christa lernt in einer Kneipe nach dem Ende ihrer Schicht Friseurin Birgitt kennen, Imbissbesitzer Jens trifft im Treppenhaus seine Nachbarin Aischa, und Erik, Wachmann im Ausländerwohnheim, kommt am Spielplatz mit der jungen Ukrainerin Marika in Kontakt. Bei allen dreien entwickeln sich Gefühle der Zuneigung, aber auch der Geborgenheit – die ihre Welt verändern und sie zugleich ihren tristen Alltag für einen Moment vergessen lassen.

Kleine, zarte Momente

Regisseur Thomas Stuber setzt hier mit Hilfe des eindrucksvollen Casts – im Besonderen Martina Gedeck, Nastassja Kinski, Albrecht Schuch und Charly Hübner – keine großen Liebesgeschichten in Szene. Stattdessen konzentriert er sich ruhig auf die kleinen, zarten Momente, die zunächst so unscheinbar wirken, die aber den einsamen, harten Trott der Protagonisten nicht weniger kräftig durcheinanderwirbeln.

„Die stillen Trabanten“, Deutschland 2022, 120 Minuten, FSK ab 12, von Thomas Stuber, mit Martina Gedeck, Nastassja Kinski, Charly Hübner, Irina Starshenbaum, Peter Kurth, Albrecht Schuch, Lilith Stangenberg, Adel Bencherif, Andreas Döhler u.a.