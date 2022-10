Berlin 1942. Der junge Jude Cioma Schönhaus (Louis Hofmann) lässt sich weder seine Lebensfreude nehmen noch von irgendjemanden einschüchtern – schon gar nicht von den Nazis. Er mischt sich unters Volk – und überlebt. Eine wahre Geschichte.

Nach der Deportation seiner Eltern tritt er die Flucht nach vorne an. Er verkauft den beschlagnahmten Hausrat und stürzt sich mit seinem Freund Det mitten ins Leben und mischt sich unter die Menschen. Da wo alle hinsehen, sind seiner Meinung nach die besten Verstecke. Sein künstlerisches Talent bringt ihm einen Job ein, mit dem er untergetauchten Menschen zur Flucht verhelfen kann. Er fälscht Pässe. Mit viel Glück, Charme und Chuzpe schlägt er sich durchs Leben, doch sein „Job“ wird zunehmend gefährlicher ...

Weltpremiere bei den Filmfestspielen

„Der Passfälscher“ von Maggie Peren basiert auf einer wahren Begebenheit: Der Jude Cioma Schönhaus lebte in den 40er Jahren in Berlin, im Zentrum des Nazireichs – und das nicht versteckt in einem Keller, sondern ganz offen in Tanzlokalen, Kneipen und Kinos. Cioma Schönhaus hat überlebt und seine Geschichte aufgeschrieben. Die Kritik meint, dass der Film ob der Dramatik der Vorlage etwas flach geraten sei.

Seine Weltpremiere feierte der Streifen bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin.

„Der Passfälscher“, D, Luxemburg 2022, 117 Minuten, von Maggie Peren, mit Louis Hofmann, Jonathan Berlin, Luna Wedler, FSK: ab 6