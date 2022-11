Wie von Grimms Märchen bekannt, fällt Dornröschen nach dem Fluch einer Fee im Jugendalter in einen hundertjährigen Schlaf. Anders als bei den Gebrüdern Grimm erwacht sie in dem flotten Musical der Musikbühne Mannheim aber in der Moderne ...

Eigentlich logisch: Wenn Dornröschen vor 100 Jahren als Teenager nach dem legendären Spindelstich in tiefen Schlaf gefallen ist, wird sie beim Wachküssen durch den Prinzen, im Übrigen ein Urenkel ihres natürlich längst verblichenen Verlobten, ihren Augen kaum trauen: Die Welt jenseits der verwunschenen und schier undurchdringlichen Dornenhecke, die seither das Schloss umwuchert, hat sich ziemlich verändert. Und da ist das Basecap auf dem Kopf des Erretters noch das wenigste. Kommt hinzu, dass die böse Fee nach wie vor ihr Unwesen treibt. Im nächsten Jahrhundert allerdings als moderne Geschäftsfrau.

Ein flottes, freches und in die Moderne transferiertes Musical hat die Musikbühne Mannheim für Menschen ab fünf Jahren nach dem Libretto von Regisseur Eberhard Streul und mit der Musik von Frank Steuerwald inszeniert. Die Darsteller, darunter Annike Debus beziehungsweise Lena Maria Kosack als Dornröschen und Ingo Wackenhut als Prinz, verstehen sich nicht nur aufs Spiel, sondern haben auch klassisch ausgebildete Stimmen.

Kindermusical „Dornröschen“: Fr 25.11., 16 Uhr, Zweibrücken,

Festhalle, Karten: 06332 871-471, www.ticket-regional.de