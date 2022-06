Der Limburg-Sommer in Bad Dürkheim bringt viel Musik in die alten Klostermauern, darunter zwei Sängerinnen mit Seele, die am 14. Juli zum Doppelkonzert laden: Listentojules und Shelly Philipps mit Band.

Listentojules verbindet das Beste aus den unterschiedlichen Genres: Singer-Songwriter-Pop mit Anspruch trifft auf die intime Atmosphäre warmer, melodischer Jazzmusik. Mit wunderbarer Stimme besingt Julia Nagele eigene Erfahrungen, lässt das Publikum tief in ihre Seele bringen – ob beim Wohnzimmerkonzert mit schwarzgold-funkelnder Gitarre aus den 60er Jahren oder auf großer Festivalbühne mit virtuoser Band wie auf der Limburg.

Zuhören lohnt!

Listentojules hat sie treffend ihr Musikprojekt getauft: Zuhören lohnt! Dass sie sich immer wieder gerne Gäste zu Sessions einlädt, stellen ihre „Listentosessions“-Clips unter Beweis. Gerade hat sie Video Nummer sechs mit Julian Maier-Hauff am Saxophon und Drumcomputer auf ihrer Homepage und in den üblichen Portalen zum Download und Stream eingestellt. Und „Jules“ ist nicht „nur“ Musikerin, sondern auch Aktivistin: Sie engagiert sich für Frauen im Musikgeschäft und im Klimaschutz.

Soul, Rock und Elektro verbunden

Auf diese starke, kreative Künstlerpersönlichkeit trifft mit Shelly Philipps beim Doppelkonzert in der Festivalreihe Limburg-Sommer eine weitere interessante Musikerin, die Listentojules prima ergänzt: Zusammen mit ihrer Band verbindet diese Singer-Songwriterin Soul und Rock mit elektronischen Einflüssen, wodurch „ein Wechselspiel aus Energie und Ruhe, Sehnsucht und Zufriedenheit, Melancholie und Freude“ entstehe, wie es in der Ankündigung heißt.

Listentojules & Shelly Philipps: Do 14.7., 19.30 Uhr, Bad Dürkheim, Limburg, Karten: reservix.de, Bustransfer: www.bad-duerkheim.de/kultur-tourismus/veranstaltungen-feste/limburg-sommer/anreise-zur-limburg/