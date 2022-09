Wenn die unterschiedlichsten Stimmlagen in aller Verschiedenheit zueinanderfinden, entstehen eine enorme musikalische Kraft und ein wunderbarer Moment. Der Kinofilm „Unsere Herzen – Ein Klang“ spürt diesem Zauber nach.

Ein Chor ist eine wunderbare Gemeinschaft. Millionen Menschen singen in Deutschland in Chören. Der Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 versetzte die Chöre in eine lange Pause, doch nach und nach kommen die Menschen wieder zusammen zu Proben und Auftritten. „Unsere Herzen – Ein Klang“ begleitet verschiedene Chorleiter, wie sie aus einer Gruppe Menschen, die teilweise unterschiedlicher nicht sein könnten, Chöre von mitreißender musikalischer Intensität entstehen lassen. Einer davon ist Simon Halsey – ein charismatischer Mensch, international bekannt für seine Projekte mit großen Chören und für seine Qualitäten als Muntermacher.

Mal spielerisch, mal ernsthaft, aber immer im höchsten Maße faszinierend und offenherzig durchleuchtet der Dokumentarfilm das Chorsingen als eine symbiotische Verbindung zwischen allen Beteiligten. Das überwältigende Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein, bestimmt den Rhythmus des Films.

Torsten Striegnitz und Simone Dobmeier ist eine großartige Symbiose aus Musik- und Dokumentarfilm gelungen.

„Unsere Herzen – Ein Klang“, D 2022, 108 Minuten, von Torsten Striegnitz & Simone Dobmeier, keine Altersbeschränkung