Mit den Ermittlungen einer der letzten menschlichen Kommissarinnen in dieser utopischen Welt befasst sich der musikalische Krimi „Android Ergo Sum“ von Dlé am Fr, 11.11., um 20 Uhr während der Hörspieltage (11.-13.11.) im ZKM in Karlsruhe

Die drei abgedrehten Künstler rappen, dozieren, singen und musizieren digital wie analog ihr Live-Hörspiel. Roboter, Androiden und Menschen leben gemeinsam in Frieden. Kriege, Hunger und Kriminalität gehören der Vergangenheit an – bis ein Mord Lücken im System aufdeckt und die künstliche Intelligenz an ihre Grenzen stößt.

Ab 13.30 Uhr kann am Freitag die Jury-Diskussion um den „Deutschen Hörspielpreis der ARD“ verfolgt werden. Die Einreichungen können vorab online angehört werden. Die Preisverleihung findet Samstag ab 20 Uhr statt, bereits ab 13.30 Uhr startet der Event-Tag zum Thema „Serien.hören“. Sonntag ist Kindertag mit dem Live-Hörspiel „Seeräuber-Moses“ um 11 und 14 Uhr.

ARD-Hörspieltage, Fr-So 11.-13.11., ZKM Karlsruhe, Eintritt frei – außer: Live-Hörspiel “Android ergo sum„, Fr, 20 Uhr; Info und Tickets: zkm.de