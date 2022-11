Familienleben kann schön und manchmal anstrengend sein. Auch die Clades, die im neuen Disney-Animationsfilm „Strange World“ fantasievolle Abenteuer erleben, müssen das erfahren. Kurze Vorschau aufs Kino-Abenteuer für Familien.

Sie sind eine Forscherfamilie, deren Meinungsverschiedenheiten ihre wichtigste Mission gefährden. Zeitsprung: Vor vielen Jahren hatten sich Stranger Clade und sein Vater auf einer Expedition zerstritten. Seit damals gilt der Vater als verschollen. Stranger gründet selbst eine Familie und hütet eine Energie liefernde Pflanze. Als deren Wirkung nachlässt, startet er eine neue Expedition. Das Abenteuer führt die Entdecker in ein unerforschtes Land, das von fantastischen Kreaturen bewohnt wird und seine Tücken hat. Der Kinofilm startet am Do 24.11. in den deutschen Kinos: FSK ab 6 Jahren, rund 100 Minuten, USA 2022, Regie: Don Hall und Qui Nguyen. Übersetzt bedeutet der Titel „fremde“ oder „seltsame Welt“.