Silvia Puecher hat Weinbau und Oenologie an drei Hochschulen studiert. Im renommierten Traditionsweingut Bassermann-Jordan in Deidesheim ist die gebürtige Italienerin fachkundige Beraterin für Kollegen wie für Kunden.

Kaum hat der Kunde die Vinothek des Weingutes Geheimer Rat Dr. von Bassermannn-Jordan betreten, begegnet er auch schon Silvia Puecher. Die junge, sympathische Frau strahlt, und man spürt förmlich ihre Leidenschaft für den Weinbau. Herzlich freundlich fragt sie nach den Wünschen der Gäste, gibt fachkundige Tipps und lädt zum Probieren ein. Dann holt sie eine Flasche Riesling Sekt Nature Brut aus dem Jahr 2015 hervor. Die Kunden bewundern die Perlen im Glas und wollen mehr darüber wissen.

Faible für die Sektherstellung

Kein Problem für die engagierte Oenologin, die schon während des Studiums ein Faible für die Sektherstellung zeigte. „Es sind Trauben aus der Toplage Deidesheimer Kieselberg, die nach der Lese und einem schonenden Transport mit möglichst wenig Bewegung gepresst wurden“, erklärt Puecher. „Der Saft wurde dann stark gekühlt und für 24 Stunden sedimentiert“, gibt die 28-Jährige einen kurzen Einblick in die Welt der Sekte.

Liebe zur Natur gepaart mit Hang zur Wissenschaft

Eigentlich hatte Silvia Puecher nach dem Abitur noch keinen Plan, wie es beruflich weitergehen sollte. Die Liebe zur Natur, aber auch der Hang zur Wissenschaft habe dazu geführt, dass sie den Weg in den Weinbau suchte, wie sie erzählt. Erste Erfahrungen im Fach hatte sie in den Weinbergen von Vater und Bruder gesammelt.

Mädchen für alles

Heute ist die gebürtige Italienerin aus dem Trentino das „Mädchen für alles“ im Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan. Puecher hat Weinbau und Oenologie an drei Hochschulen studiert und den Deutsch-Italienischen Doppel-Bachelor in der Tasche, und sie ist in dem renommierten Traditionsweingut sowohl im Keller als auch im Büro und in der Vinothek die Fachfrau rund um den Wein. Nah an den Reben, aber auch nah am Kunden.

Besondere berufliche Stellung

Eine nicht alltägliche berufliche Konstellation. Die sympathische junge Frau, die seit 2016 in Deutschland weilt, nennt es „ein Glück“, dass sie sich auf so vielfältige Weise mit dem Wein beschäftigen kann. „Dass ich bei Bassermann diese Konstellation fand, das ehrt mich sehr“, sagt sie. Sie empfinde es als ein Privileg, überall mitwirken zu dürfen. „Es ist eine schöne Möglichkeit, sich nach dem Studium persönlich weiterzuentwickeln. So kann ich weiteres Weinwissen erwerben“, betont die Weinfachfrau.

Lange Arbeitstage

Dass sie auch anpacken kann, hat sie unter anderem während der Weinlese unter Beweis gestellt: Sie war sowohl im Weinberg als auch im Keller anzutreffen. Zwölf bis 14 Stunden am Tag seien da keine Seltenheit, berichtet sie. Aber sie sucht auch die Herausforderung. Sie wolle neugierig bleiben und stets dazulernen, betont sie.

Stationen bei weiteren renommierten Weingütern

Nach Stationen beim Weingut Reichsrat von Buhl in Deidesheim und bei Christmann in Neustadt-Gimmeldingen ist Puecher jetzt bei Bassermann-Jordan und schätzt die Zusammenarbeit mit Betriebsleiter Uli Mell sowie Kellermeister Dominik Leyrer. „In der Vielfalt liegt ein besonderer Reiz am Weinbau“, sagt Puecher, unter anderem, weil das Zusammenspiel von Natur und Boden eine Rolle spiele und das Terroir ein nicht unwesentlicher Faktor bei der Weinerzeugung sei.

In der Pfalz heimisch geworden

Puecher fühlt sich in der Pfalz wohl, auf diesem Landstrich ist sie inzwischen heimisch geworden. „Aber meine Heimat bleibt das Trentino, da komme ich her“, meint sie augenzwinkernd. Sie sei froh darüber, nach zwei Semestern an der Universität Trient-San Michele zwei weitere an der Universität Udine ab solviert und dann den Weg an die Universität Geisenheim im Rheingau gefunden zu haben. „Eigentlich wollte ich an die Partnerhochschule nach Argentinien, aber in meinem Jahrgang bestand das Angebot nicht“, erzählte Puecher. So führte ihr Praxissemester sie direkt nach Deidesheim, was sie als glückliche Fügung empfinde.

Perfekten Grundwein für Sektherstellung gesucht

Hintergrund: Die Diplom-Oenologin analysierte verschiedenste Moste, um aus unterschiedlichen Fraktionen den perfekten Grundwein für die Sektherstellung zu ermitteln. Eine ebenso spannende wie anspruchsvolle Aufgabe, die sie nicht mehr los ließ. Sie suchte Rat bei Mathieu Kauffmann, dem ehemaligen Kellermeister des Weingutes Reichsrat von Buhl, der zuvor beim Champagner-Haus Bollinger in Ay in der Champagne Sekte vinifizierte. „Das war für mich eine äußerst lehrreiche Zeit, das Praxissemester hat meine Leidenschaft zum Sekt gestärkt“, sagt Puecher. Bei Buhl produzierte sie erstmals auch ihren eigenen Sekt. „Die Sektherstellung war schon mein Schwerpunkt. Ich liebe die Vielfalt der Sekte“, erzählt sie – und stößt mit ihren Gästen in der Vinothek mit dem Riesling Sekt Nature Brut an.