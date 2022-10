Der Oktober bietet nicht nur für Horrorfans viele Attraktionen: In dem mit Hunderten von Kürbissen geschmückten Holiday Park in Haßloch heißt es dann für die kleinen Gäste nicht Halloween, sondern „Dinoween“! Auch die Horror-Nächte starten.

In Sachen „Dinoween“ steht ein wichtiges Ereignis bevor: In der „Dino Adventure Show“ soll nach fast sechs Monaten Brutzeit endlich das kleine Dinosaurierbaby schlüpfen. Dino-Ranger Bob trifft alle Vorbereitungen, um diesen einzigartigen Moment gebührend zu feiern. Doch der Dieb Kasper sorgt kurz davor für Durcheinander ...

Im Anschluss an die Show haben die Besucher beim „Dino Encounter“ die Gelegenheit, die Darsteller persönlich zu treffen: Bob, Kasper, den lebensgroßen Dinosaurier Rex – einen Velociraptor – und natürlich das frisch geschlüpfte Dinobaby. Wer sich traut, darf mit allen Darstellern gemeinsam für Fotos posieren.

Sorgen um ihren Nachwuchs müssen sich Eltern bei all dem natürlich nicht machen. „Es befindet sich eine Person im lebensgroßen Dino-Kostüm, die den Dino Rex spielt“, informiert der Park. „Das Dinobaby wird als Handpuppe vom Dino-Ranger gespielt.“

Schaurig-schöne „Halloween Fright Nights“

Schauriger geht es zu bei den „Halloween Fright Nights“, für die ein Mindestalter von 16 Jahren erforderlich ist: Jeden Samstag im Oktober und an Halloween selbst, am Montag, 31. Oktober, ist der Holiday Park mit all seinen Attraktionen bis in die Nacht geöffnet. Neben sieben Horror-Häusern und ausgewiesenen Bereichen („Scare-Zones“) mit 80 Live-Erschreckern und vielen Spezialeffekten gibt es Live-DJs, eine Halloween-Parade (19 Uhr), Feuerkünstler und ein großes Abschlussfeuerwerk.

„Dinoween“ im Holiday Park in Haßloch – nächste Termine der „Dino Adventure Show“, Main Stage, Platz der Fontänen: Sa 8.10. um 14-14.15 und 15.15-15.30 Uhr, So 9.10.: 14.30-14.45 Uhr, 16.30-16.45 Uhr; jeweils im Anschluss “Dino Encounter„ im Pfälzer Dorf; weitere Termine und Infos: www.holidaypark.de