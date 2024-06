Von den bisherigen Erfolgen beflügelt, startet die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) von 28. bis 30. Juni durch ins dritte Rheinuferfest. Das Festgelände erstreckt sich über den Platz der Deutschen Einheit mit der Hauptbühne, das angrenzende Rheinufer und den Ludwigsplatz. Neu in diesem Jahr: das Festival Jazz am Rhein am Sonntag.

Zugnummer des Eröffnungsabends: das „Pfälzer Gipfeltreffen“ auf dem Platz der Deutschen Einheit. Auf der Bühne stehen am Freitag ab 20 Uhr die Anonyme Giddarischde, Schöpfer der inoffiziellen Pfälzer Hymne „Pfalzlied“, gefolgt von der gefeierten Party-Band Grand Malör (22.15 Uhr). Eröffnet wird dieses „Gipfeltreffen“ mit Akustik-Rock in „pälzer Sprooch“ von der Band Horsch mol hi (18.15 Uhr).

Am Samstagabend steht das Musikprogramm im Zeichen der Rockmusik. TreZ DiabloZ haben ihre energiegeladene ZZ Top-Show im Gepäck (18.15 Uhr). Mit den Revengers (19.45 Uhr) rockt eine Coverband mit Kultstatus den Abend. Als besonderen Kracher kündigt Lukom die Band We Salute You mit ihrer aufwendigen AC/DC-Show an (22.15 Uhr).

Klassik-Open-Air mit Werken von Tschaikowsky

Fester Bestandteil des Bühnenprogramms ist das Klassik-Open-Air am Sonntagmittag. Ab 12 Uhr nimmt die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz die Gäste auf dem Platz der Deutschen Einheit mit in die Klangwelt von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Zu hören sind das berühmte Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll und die Sinfonie Nr. 5 e-Moll unter der Leitung von Jesko Sirvend und mit Solistin Claire Huangci am Piano. Ein Publikumsmagnet ist auch die BASF-Wein-Lounge auf dem Ludwigsplatz mit exklusiven Genusserlebnissen aus dem BASF- Weinkeller und abwechslungsreicher Auswahl an Speisen. Auch die Flanierstrecke der Street-Food-Meile entlang des Rheinufers verwöhnt mit Spezialitäten und dem entspannten Blick auf die vorbeiziehenden Schiffe. Ein Kinderareal in diesem Bereich sorgt am Samstag und Sonntag bei den jüngsten Besucherinnen und Besuchern für turbulente Stunden (13-18 Uhr).

Den Abend beschließt das Festival Jazz am Rhein, veranstaltet vom Kulturbüro der Stadt. Ab 18 Uhr entführt das Duo Juliana Blumenschein & Florin Küppers die Zuhörer in die Welt des Jazz und der brasilianischen Musik. Danach würdigt Johannes Enders im Trio mit Sweet Freedom den legendären Sonny Rollins. Den Abschluss bildet die Jazzsuite „Shapes of 4“ von Regina Litvinova mit dem Trompeter Alex Sipiagin und einem hochkarätigen Quintett.