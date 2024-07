In diese Bilderwelt dringt man ein mit hängendem Unterkiefer und großen Augen. Es ist vor allem anderen ein großes Fest des Sehens, das Margret Eicher mit Versatzstücken aus Comics, aus Digital- und Pop-Kultur veranstaltet – und das auf einem Medium aus einer anderen Zeit: mit Tapisserie, mit Wandteppichen, wie sie der höfischen Welt angehörten.

Eichers Ausstellung „Digital Worlds“ im ZKM in Karlsruhe ist sicher eines der Glanzlichter und ein Publikumsmagnet der Karlsruher Kulturnacht „Kamuna“ am 3.8., dem Tag auch der Eröffnung dieser Werkschau. Margret Eicher, 1955 in Viersen geboren und heute in Berlin zuhause, verwebt ikonische Motive der medialen Gegenwart zu spannungsreichen Bild-Opern, eingefangen in einem Medium höfisch-aristokratischer Macht- und Selbstdarstellung. Daraus ergibt sich ein vielschichtiger, ironischer Diskurs um das Bildrepertoire der Gegenwart, mit den Wertsetzungen einer Zeit, in deren Innenwelt man auf viel Trivialität, Weltflucht, Träume, Sehnsucht nach Helden und Paradiesen stößt.

Nach dem Vorbild historischer Vorlagen werden Eichers Tapisserien im sogenannten Jacquard-Verfahren in Flandern gewebt. Die zurückgenommene, oft auf kontrastreiche Grauwerte beschränkte Farbgebung einzelner Teppiche erinnert an die verblasste Farbigkeit barocker Gobelins. „Die nach ihrem Erfinder Joseph-Marie Jacquard (1752–1834) benannte Jacquardbindung ermöglichte es seit dem frühen 19. Jahrhundert, gemusterte Textilien auf maschinellen Webstühlen automatisiert herzustellen. Der Jacquardwebstuhl war die erste programmierbare Maschine für die Bildbearbeitung und gilt durch die Einführung des binären Systems in den Maschinenbau als Grundstein der Automatisierung“, deutet das ZKM auch auf dieser Ebene einen Bezug zur digitalen Welt an.

Das ZKM zeigt in „Digital Worlds“ 14 großformatige Wandteppiche, dazu digitale Aquarelle der Serie „Aquaworld“, die virtuelle Persönlichkeiten aus Film, Science-Fiction und Computerspielen zeigen, sowie die Installation „Amazing-Amazon-Stars“ (1999) aus der langjährigen Werkgruppe der „Copy-Collagen“, in der Foto-Material aus verschiedenen Quellen zu potenziell unendlichen repetitiven Strukturen zusammenwächst. Hauptwerk der Ausstellung, die nahe der beliebten Computerspiel-Plattform „zkm_gameplay“ gezeigt wird, ist der 30 Meter lange Bildteppich „Battle:Reloaded“ (2022), der inspiriert wurde vom „Teppich von Bayeux“ aus dem 11. Jahrhundert zur Schlacht bei Hastings. Die Bildfolge wird von den ikonischen Protagonisten unserer digitalen Welten wie Julian Assange, Lara Croft, den Ninja Turtles oder Legosoldaten bevölkert, die in den Werken Eichers ein neues, auf gesellschaftliche Aktualität bezogenes Eigenleben finden.

Kamuna-Tipps

Die „Kamuna“ (Karlsruher Museums Nacht) umfasst anlässlich ihrer 25. Auflage am Sa 3.8., 18-24 Uhr, rund 240 Veranstaltungen in 18 Kulturinstitutionen der Stadt, darunter Kurzführungen und Aktionen zu aktuellen Ausstellungen, viele Kinderaktivitäten, Workshops, Konzerte. Ein paar Tipps:



Verkehrsmuseum, ab 18 Uhr durchgehend: Beginn der Restaurierung eines Messerschmitt-Kabinenrollers.



Badischer Kunstverein, 18 Uhr: Die Künstlerin Netta Weiser arbeitet an der Schnittstelle von Choreografie, experimentellem Radio, Sound Art und Performance. Im Lichthof des Kunstvereins wird erkennbar, „wie Tanz in Klang umgewandelt wird, wie wir verstummten Geschichten lauschen und den Akt des Zuhörens als Möglichkeit des Zusammenseins erleben können.“



Städtische Galerie, 18.15 Uhr: Museumsrallye für Kinder, Erwachsene und Familien – mit Gewinnmöglichkeiten



Badische Landesbibliothek, ab 18.30 im Stundentakt: Die vierköpfige Combo „Salon du Jazz“ spielt eigene Kompositionen in jeweils halbstündigen Sets.

– Vortragssaal: „Kamuna Poetry Slam“, jeweils 18.45, 20.15, 21.45 und 23.15 Uhr

Naturkundemuseum: Ab 19 Uhr durchgehend „Kakerlakenrennen“.



Museum für Literatur, 19 Uhr: Martin Wacker und Susanne Buchenberger gestalten eine literarische Annäherung an Mascha Kaléko und Erich Kästner; ein Beitrag auch zum 125. Geburtstag Kästners und zum hundertjährigen Bestehen der Literarischen Gesellschaft.



Pfinzgaumuseum Durlach, 20 Uhr: Ausstellung „Durlach x 100. 100 Schenkungen aus 100 Jahren Pfinzgaumuseum“ aus Anlass des Jubiläums des Museums im Frühjahr 2024.



Hochschule für Gestaltung, 20 Uhr: Interactive Robotic Sound Art Performance mit Maschinenkunst-Pionier und Medienkünstler Kal Spelletich; Gruppenperformance von Nachwuchs-Kunstschaffenden der HfG mit einem Maschinenorchester aus interaktiven Klangrobotern, elektromechanischen Klangerzeugern und automatischen Instrumenten exklusiv für die „Kamuna“.



Generallandesarchiv, 18.15 Uhr: „Eine Kriminalitätsgeschichte der Reichenau“ – Vorstellung des Reichenauer „Malefizbuches“, das 150 Kriminalfälle aus den Jahren 1450 bis 1590 verzeichnet; weitere Veranstaltungen zu ähnlichen Themen und Führungen durch das ansonsten geschlossene Archiv.



Weitere Infos: www.kamuna.de