Am Samstag 25.3. wird um 14 Uhr das Gimmeldinger Mandelblütenfest an der Meerspinnhalle offiziell eröffnet – mit Musik vom Mandelblütenexpress, den Mandelhoheiten und dem Oberbürgermeister. Gefeiert wird erstmals an zwei Wochenenden.

Es ist eigentlich völlig egal, welches Datum die Veranstalter für den Termin des Gimmeldinger Mandelblütenfests wählen, denn sobald Blütenstand und Wetterlage einigermaßen stimmen, rauschen die Massen an – für das typische Selfie unter Blüten, ein Picknick im Freien oder einen ausgiebigen Spaziergang in der blühenden Flur mit Einkehrschwung ins Dorf. Klar ist das voll und die Blechlawine in den Weinbergen nicht schön, aber nach dem langen Winter und der noch längeren Pandemie ist die Sehnsucht nach dem Frühling und dem Frohlocken im Freien verständlicherweise sehr groß.

Erstmals an zwei Wochenenden

In diesem Jahr werde das Mandelblütenfest zum ersten Mal an zwei Wochenenden gefeiert, von 24.-26.3. und von 31.3. bis 2.4., um den Besucherstrom etwas zu entzerren, informiert die Tourist Information. Auch zwischen den Wochenenden finden die Gäste ein sonniges Plätzchen zum Genießen, denn einige Weingüter öffnen unter der Woche ihre schönen Höfe, und es gibt Ausschankstellen direkt im Weinberg. An den Festtagen selbst wird das Angebot von Bratwurst, Saumagen, Spießbraten & Co. um Kreatives rund um die Mandel ergänzt. Es gibt feines Mandelblütengebäck, Crêpes, Kuchen, Kaffeevariationen, spritzige Cocktails sowie Kunsthandwerk und typisch Pfälzisches an den Ständen und Ausschankstellen entlang der Festmeile.

Verkaufsoffener Sonntag in Neustadt

Am zweiten Festwochenende können die Gäste ihren Ausflug zur Mandelblüte mit einem Einkaufsbummel über den Frühlingsmarkt oder einem Besuch des Weinevents „Rosa Leuchten im Glas“ im Neustadter Rathaus-Innenhof (So 2.4., 13-18 Uhr) verbinden. Ab 13 Uhr öffnen dann auch die Geschäfte in Neustadt zum verkaufsoffenen Sonntag.

Anreise mit Bus und Bahn

An beiden Wochenenden wird die Anreise mit Bus und Bahn empfohlen, denn rund um Gimmeldingen gibt es regelmäßig Staus. Der Bahnfahrplan wird erweitert und ein Shuttle führt vom Neustadter Hauptbahnhof und dem Weinstraßenzentrum zur Festmeile und zurück. Der Ortskern wird gesperrt. Es gibt aber ausgewiesene Parkflächen nahe Gimmeldingen und für 5 Euro einen Parkschein.

Neuer Ausschank am „Keschdeplätzel“

Entlang des Mandelblüten-Panoramawegs laden Bänke unter Mandelbäumen und eine tolle Sicht über die Rheinebene zum Verweilen ein. Sehenswert ist auch der Mandelblüten-Lehrpfad an der „Motz“ (Ortsausgang Richtung Hildenbrandseck/Königsbach). Neben der Festmeile gibt es in diesem Jahr etwas abseits vom Trubel auch einen Ausschank am „Keschdeplätzel“ zwischen Mußbach und Gimmeldingen.

Gimmeldinger Mandelblütenfest: 24.-26.3. und 31.3.-2.4., Eröffnung: Sa 25.3., 14 Uhr, an der Meerspinnhalle, Info: Telefon 06321 92680 und im Internet unter www.neustadt.eu