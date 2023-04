Der Raumbezug gehört zum Wesen der Kunst: Mit Licht, Farbe, Form, plastischer Gegenwart gestaltet und beseelt sie Räume. Wie unterschiedlich das erfolgen kann, dürfte sich einer neuen Ausstellung in Germersheim ablesen lassen, die schon im Titel „Raumpräsenz“ zum Thema macht, und das in drei Ausprägungen.

Drei Künstlerinnen lässt der Kunstverein Germersheim im Zeughaus aufeinandertreffen: Mane Hellenthal (Gersheim), Nina Laaf (Karlsruhe) und Elke Pfaffmann (Offenbach). Mit Malerei, Fotografie, Installation, Bildhauerei und Glaskunst repräsentieren sie ein weites Spektrum an Raumbezügen und Raumerschließungen. Mane Hellenthal verknüpft mitunter Fotografie und Malerei, oft Landschaftliches in verfremdendem Zugriff, oder erzeugt durch weit ausgreifende serielle Arbeiten Raumwirkungen in eigentümlicher Tonlage. Angekündigt wird auch die Installation „Verschlungene Fabrikation“, mit Kleiderstoffen überzogene Tafeln und Fotografien, die den Prozess des Archivierens und Recycelns thematisieren. „Erinnerungsverstrickungen treffen auf Konsumverhalten“, so der Kunstverein.

In Nina Laafs Skulpturen werden Begegnungen sichtbar gemacht und Räume beschrieben. Die Künstlerin interessiert sich vor allem für Systeme sowie deren Funktion und Verbindungen. Es entsteht Raum für Gegenüberstellungen, aber auch für Irritation – nicht immer ist das, was man sieht, auch das, was es zu sein scheint. Die Wurzeln von Elke Pfaffmanns vielschichtigen Arbeiten wiederum liegen in der Glasmalerei. Deren Besonderheiten prägen die Auseinandersetzung mit dem Raum, dem Licht, den Reflektionen und Spiegelungen und vor allem mit der Wirkung der Farbe.

Info

Kunstverein Germersheim: »Raumpräsenz«, Zeughaus, bis 28.5. Vernissage: Samstag, 29.4., 17 Uhr, geöffnet Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr