Der Album-Titel passt: Dem sympathisch vielseitigen, tanzbaren Pop mit Piano und Powerstimme von Kapuze, der einfachen Zugang verspricht, stehen starke Texte mit Köpfchen gegenüber. „Einfach kompliziert“ ist stilistisch vielfältig und macht Laune.

Die Texte drehen sich um das, was zwischen uns und dem Glück stehen kann, diese Sache mit der manchmal unerträglichen Leichtigkeit des Seins. Manches ist halt „Einfach kompliziert“ ... Pianist Christian Mayer hat die Songs geschrieben und komponiert. Seine in lässige Texte verpackten Gedanken interpretiert Magdalena Utzt mit charismatischer Stimme, die die Bandbreite von melancholisch-verträumt bis Rockröhre locker bedient.

Nische „Zartbitter Pop/Rock“

„Zartbitter Pop/Rock“ nennt die Band ihre Nische treffend. Das Quintett aus Ingolstadt – an der Gitarre kommt Peter Karl dazu, am Bass Dominik Kögler und an den Drums Tobias Haunsberger – bewegt sich stilistisch quer durch die Popgeschichte und verbindet gegensätzliche Elemente von Liedermacher über Disco und Jazz bis Indierock zur spannenden Mischung.

In einen Song gegossene Kindheitserinnerungen

Hinein ins Kapuze-Universum lockt der piano-poppige Opener mit prägnantem Rock-Gitarrensolo. Der Titelsong „Einfach kompliziert“ thematisiert jene tückischen Glaubenssätze, die alles blockieren – „Dafür zu alt. Das schaff’ ich nicht. Mir fehlt der Mut“... „Vielleicht“ beginnt dann leise und sanft, um sich zum ruppig-rhythmischen Mitreißer zu steigern. Mit Bläsersätzen und einem Hauch Neuer Deutscher Welle heizt „Jeder zweite Tag“ ein, bevor der beschwingte und doch nachdenkliche Track „Tante Frieda“ mit in Lyrics und Musik gegossenen Kindheitserinnerungen ein Ausrufezeichen setzt – als Anspieltipp zu empfehlen!

Berührende Klavierballade zum Schluss

In diesem Mix geht es weiter bis zur wunderbar sehnsüchtigen Klavierballade „Du und ich“. Untermalt von Geige beschließt das Stück ein ausdrucksstarkes Album, das abwechslungsreich und kurzweilig manch weise Erkenntnis vermittelt („Schweigen ist auch nur Silber“) und mitunter mitten ins Herz trifft.

Kapuze: „Einfach kompliziert“, VÖ: 3.3., auf CD, LP und digital, Infos/CD auf kapuze-band.de