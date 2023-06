Am Freitag, dem 30. Juni startet ab 18 Uhr die erste Ausgabe von KulturROK – Genuss bis in die Nacht. Und die neu konzipierte Kulturnacht hält ein abwechslungsreiches Programm bereit mit viel Musik, Kunst und Genussstationen

„Momo“ im Museum für Zeit

Kaum zu glauben: Michael Endes Roman „Momo“ wird schon 50 Jahre alt. Wo ist nur die Zeit geblieben? Die märchenhafte Geschichte von den Zeit-Dieben und dem Kind Momo, das den Menschen ihre gestohlene Zeit zurückbrachte, wird in der Mitmach-Ausstellung „Momo“ im Museum für Zeit (30.6. bis 31.10., ab 7 Jahren) an vielen Stationen wieder lebendig. Der Eröffnungstag ist auch Auftakt der beliebten Museumsnacht in Rockenhausen, die erstmals unter dem Namen „Kulturrok“ am Fr 30.6., ab 18 Uhr Kunst und Genuss bis in die Nacht verspricht.

Stelzenfiguren wandern durch die Innenstadt

Ab 19 Uhr wandern eindrucksvolle Stelzenfiguren von Art-Artistika durch die Innenstadt um große und kleine Besucher zum Staunen zu bringen.

Auch dabei: das Heimatmuseum, Museum Pachen, Stadtbücherei, Stadthaus, Kirchen, Zirkushaus Pepperoni und viele mehr. Für Kinder gibt’s eine Lesung, Musik, Kinderschminken und Stempelaktion. Ein Catering an verschiedenen Stationen sorgt für den Genuss zwischen Kunst und Kultur.

»Kulturrok«: Fr 30.6., 18 bis 23 Uhr, Rockenhausen, Innenstadt, Museen und weitere Locations, Eintritt frei, Info: www.rockenhausen.de