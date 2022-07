„Maler des Heiligen Herzens“: Geprägt hat diesen Begriff der Kunsthändler und -historiker Wilhelm Uhde (1874-1947) für eine Ausstellung 1928 in Paris mit Naiver Malerei. Auf deren Spuren begibt sich das Museum Frieder Burda in Baden-Baden.

Uhde, wie sein Freund Daniel Henry Kahnweiler Förderer des Kubismus, hat mit der Bezeichnung „Maler des Heiligen Herzens“ eine außerakademische Kunstströmung charakterisiert, die im Kontext der Moderne ihrerseits Karriere machen sollte: die Naive Malerei. Der sicher Bekannteste dieser Autodidakten im Umfeld Uhdes ist Henri Rousseau (1844-1910).

Im Hauptberuf bei der Pariser Steuerbehörde

Der „Zöllner“, wie er wegen seines eigentlichen Berufs genannt wurde, hat sich in der Bildwelt der Moderne fest etabliert mit seinen magisch-märchenhaften Traumbildern – friedfertige Landschaften, Urwaldszenen, stilisiert und eingefangen in einer ganz eigenen faszinierenden Farbigkeit. Kunst zwischen Impressionismus und Surrealismus, geprägt von einem Geist der Sanftmut, der kindlichen Weltsicht.

Rousseaus Biografie als virtuoser Maler, der bis zu seinem 35. Lebensjahr als Beamter der Pariser Steuerbehörde arbeitete, steht stellvertretend für die der anderen. Auch eine Frau konnte sich einen Namen machen: Séraphine Louis mit ihren fast abstrakten Blumenbildern, in deren suggestiver Kraft sie sich mit der Zeit zunehmend verlor. Sie war zudem Haushälterin Uhdes – hier schließt sich der Kreis.

Unmittelbares Gefühlserlebnis

Ihnen gemeinsam ist die authentische Zuwendung zur Kunst, die Betonung der unmittelbaren Gefühlserlebnisse. Genau hieran knüpft Uhdes Interesse an ihrem Werk an: Seine frühe Moderne-Kritik wendet sich ab von der Kälte der zunehmend dem formalen Konzept und kalkulierenden Intellekt, weniger der Empathie folgenden Avantgarde. Diesem Ansatz geht die Ausstellung ganz im Sinne Uhdes in ihrer zeitlosen Unmittelbarkeit und ästhetischen Wirkung nach.

„Die Maler des Heiligen Herzens“ – 16.7. bis 20.11., Baden-Baden, Museum Frieder Burda, Lichtentaler Allee 8b, geöffnet: Di-So 10-18 Uhr, Info: www.museum-frieder-burda.de