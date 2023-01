Monumental fotografiert und mit einer ausgeklügelten und wendungsreichen Story ausgestattet ist dem britischen Filmemacher Hugo Blick („Black Earth Rising“) mit der Mini-Serie „The English“ ein großartiges Meisterwerk der Filmkunst gelungen.

Zugleich ist „The English“ eine liebevolle Hommage ans Western-Genre. Die mitreißend und glaubwürdig aufspielenden Hauptdarsteller sind Sahnehäubchen auf einer durch und durch spannenden und gelungenen Produktion.

Die Lady und der Pawnee-Scout

Im Mittelpunkt der außergewöhnlichen Beziehungsgeschichte vor der dramatischen Wild-West-Kulisse des ausgehenden 19. Jahrhunderts stehen die englische Adelige Cornelia Locke (Emily Blunt) und der Pawnee Wounded Wulf (Chaske Spencer), der es als Scout bei der amerikanischen Armee während der Indianerkriege unter dem britischen Namen Eli Whipp zum Sergeant gebracht hat. Er quittiert 1890 den Dienst und will die versprochene Belohnung, ein Stück Land in Nebraska, einfordern. Eli hofft darauf, dort für sich eine neue Heimat zu finden. Ein Unterfangen, das aussichtslos erscheint: Der Krieg ist zwar in der Endphase, und es gibt es nur noch vereinzelte Gefechte zwischen Einwanderern und Ureinwohnern, doch das Klima bleibt rau und gewalttätig. Eli wird sich zwischen allen Stühlen wiederfinden, von den Amerikanern diskriminiert und von den eigenen Leuten ob seiner Kriegsverbrechen an den Native Americans zutiefst verachtet.

Unterwegs mit einem Koffer voller Geld

So findet ihn die optisch so rein gar nicht in den Wilden Westen passende Cornelia Locke misshandelt und gefesselt an einer Postkutschenstation in sengender Hitze vor. Sie ist mit einem Koffer voller Geld nach Oklahoma gereist, um den Vater ihres toten Sohnes zu suchen. Von der Brutalität abgestoßen, hilft die kultivierte junge Frau Eli dabei, freizukommen. Sie tun sich zusammen, um nach Norden zu reisen. Ein Weg voller Gefahren liegt vor dem ungleichen Pärchen, das sich bald in Freundschaft verbunden fühlt und ein tiefes gegenseitiges Vertrauen aufbaut. Die beiden treffen allerlei zwielichtige Gestalten, retten zwei Kinder und sich gegenseitig aus brenzligen Situationen, wobei Cornelia eine bemerkenswerte Wandlung zur toughen Revolverfrau hinlegt.

Zwei miteinander verwobene Schicksale

Lange ahnt der Zuschauer nicht, dass das Schicksal der beiden unterschiedlichen Menschen schon vorab eng miteinander verknüpft war und beide sich dem gleichen Feind stellen müssen ...

Zartbesaitete dürfen gerne Taschentücher bereitlegen. Denn auch das ein oder andere Tränchen gehört zum großen Popcorn-Kino-Erlebnis, das diese TV-Mini-Serie zu bieten vermag.

„The English“: Western-Serie in 6 Folgen auf Magenta TV