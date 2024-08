Gleich fünf Neulinge sind diesmal dabei: Jannik Bart (Weingut Gebrüder Bart, Bad Dürkheim ), Hannes Bergdoll (Weingut Bergdoll, Landau ), Georg Lutz (Weingut Spindler, Forst), Martin Metzger (Weingut Uli Metzger, Grünstadt-Asselheim) und Georg Vetter, mit 22 Jahren auch der Jüngste im Bunde vom Weingut Langenwalter in Weisenheim am Sand .

Die Kreativität kennt bei den jungen Winzern keine Grenzen, und sie haben ein gemeinsames Ziel: Die Qualität ihrer Weine noch mehr in den Vordergrund zu rücken. Jeder der Auserkorenen hat in seinen Betrieben den eigenen Stil entwickelt. „Gemeinsam wird die Gruppierung in der Branche für Aufsehen sorgen – das ist unser Anspruch, den wir mit dem Projekt ,Die Junge Pfalz’ seit Jahren erfolgreich verfolgen“, meint Boris Kranz, der Vorsitzende der Pfalzwein. „Verdient haben sich diese 15 Nachwuchs-Weinmacherinnen und Weinmacher durchgesetzt. Wir sind froh, dass wir auch in diesem Jahr neue Zugpferde haben, um den Pfälzer Wein weit über die Pfalz hinaus modern und dynamisch zu präsentieren.“

„Es ist schon etwas Besonderes, die Heimat in Sachen Wein vertreten und sich dazu regelmäßig mit den Kolleginnen und Kollegen austauschen zu dürfen“, ergänzt Steffen Burnikel. Der 30-Jährige, der zum dritten Mal zu diesem Kreis zählt, verspricht sich dabei, auch sein Weingut einer breiteren Öffentlichkeit, aber auch noch stärker dem Fachhandel und der Gastronomie vorstellen zu können. Die erneute Nominierung kommt ihm zum jetzigen Zeitpunkt auch gelegen, denn er hat gerade sein Konzept völlig umgekrempelt. „Als junger Winzer möchte man sich weiterentwickeln, seine Handschrift und damit seinen Stil finden. Und wenn das von der Jury honoriert wird, dann motiviert das zusätzlich“, ergänzt Burnikel, der bei seiner Linie in die Tierwelt eintaucht. Ein Hase oder eine Schildkröte zieren Etiketten seiner Linie. Damit unterstreicht er schon optisch die Geschwindigkeit bei der Reife und dem Ausbau der verschiedenen Weine.

Auch in diesem Jahr gab es eine Vielzahl von interessierten Jungwinzern, die um eine Aufnahme gebuhlt haben. Über 40 Bewerbungen lagen den Verantwortlichen der Pfalzwein vor. Diesmal war der Schritt, in diesen Kreis aufgenommen zu werden, deutlich schwieriger. Erstmals wurde er auf 15 reduziert, dazu hat das Niveau in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

