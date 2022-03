Ostern kündigt sich frühzeitig im Kino mit einem liebenswerten Animationsabenteuer an: In „Die Häschenschule – Der große Eierklau“ will der gerissene Großstadthase Leo das Osterfest abschaffen und sich dazu mit den Füchsen verbünden ...

Nicht nur Kinder, auch Hasen müssen viel lernen, um durchs Leben zu kommen. So gibt das nicht nur die Natur vor, so wollte es auch Albert Sixtus, als er die Verse für seine „Häschenschule“ schrieb, die 1924 erschienen. Fast 100 Jahre später, 2017, erschien davon inspiriert der erste Animationsfilm – Hauptfigur ist hier der unternehmungslustige Hase Max.

Abenteuer ab 17. März auf der Leinwand

In den Kinos erlebt Max ab 17. März nun ein neues Abenteuer. Das Goldene Ei ist die Quelle der magischen Fähigkeiten aller Osterhasen. Mit seiner Hilfe werden die „Meisterhasen“ ernannt, von denen besondere Leistungen erwartet werden. Max gehört dieses Mal zu den Auserwählten! Doch bevor er in sein spezielles Training starten kann, geschieht das Unerwartete: Das Goldene Ei färbt sich schwarz. Dahinter steckt Leo, „der Anführer einer üblen Großstadthasengang“, wie es in der Ankündigung des Kinofilms „Die Häschenschule – Der große Eierklau“ heißt. Nicht nur, dass Leo mit Hilfe von Füchsen Ostern abschaffen will. Er entführt auch Hasenmädchen Emmi. Kann Max ausgerechnet einem Fuchsjungen trauen, wenn es darum geht, seine Freundin zu retten?

Info

„Die Häschenschule – Der große Eierklau“, Kinostart: 17.3., Deutschland 2021, Dauer: ca. 75 Minuten, Regie: Ute von Münchow-Pohl, FSK: ab 0 freigegeben