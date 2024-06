Primzahlen sind ihre Leidenschaft. Marguerites einziges Interesse gilt der „Goldbachschen Vermutung“, die besagt: Jede gerade Zahl, größer als 2, ist die Summe zweier Primzahlen. Das zu beweise ist Ziel ihrer Doktorarbeit ...

Gibt es eigentlich eine perfekte Gleichung für das Leben? Sicher nicht, dafür sind viel zu viele Unbekannte im Spiel. Wenn es sie gäbe, wäre Mathe sicher nicht so unbeliebt unter vielen Studierenden. Es macht eben mehr Spaß mit Freunden abzuhängen als einsam Mathe zu pauken. Bei Marguerite ist das anders: Primzahlen sind ihre Leidenschaft. Ihr einziges Interesse gilt der „Goldbachschen Vermutung“, die besagt: Jede gerade Zahl, größer als 2, ist die Summe zweier Primzahlen. Klingt einfach, aber das Ganze zu beweisen, ist Ziel ihrer Doktorarbeit ...

Jung und hochbegabt

In der französisch-schweizerischen Komödie „Die Gleichung ihres Lebens“ ist die junge und hoch begabte Marguerite das einzige Mädchen in der Klasse des renommierten Professors Werner an der Eliteuniversität ENS in Paris.

Voller Selbstzweifel

Alles läuft soweit gut, doch als sie bei der Präsentation vor einem Forschergremium von ihrem Kommilitonen Lucas mit einem gravierenden Denkfehler in ihrer Arbeit konfrontiert wird und die Fassung verliert, lässt ihr Doktorvater sie fallen und widmet sich ganz dem talentierten Lucas. Tief erschüttert und voller Selbstzweifel schmeißt Marguerite alles hin und sucht sich einen Aushilfsjob.

Angekommen im echten Leben

Zum ersten Mal muss sie sich in einem Leben außerhalb der Mathematik zurechtfinden. Fern der Uni lernt Marguerite in einer WG mit Tänzerin Noa erst mal etwas über die Liebe und das echte Leben. Sie lebt im 13. Pariser Arrondissement, einem quirligen Multikultiviertel. Und auch hier hilft Marguerite ihr Talent: Als Rechen-Genie verdient sich Marguerite die Miete beim illegalen chinesischen Würfelspiel Mahjong. Sie fängt langsam an, das Leben in all seinen Facetten zu entdecken. Irgendwann holt Marguerite ihre Leidenschaft zur Mathematik wieder ein und sie gerät in ein Zahlen- und Gefühlschaos, in dem auch Lucas keine unwichtige Rolle spielen wird ...

„César“ für Ella Rumpf

Der sensible Film um die Schönheit von Zahlen und die vielen Variablen auf dem Weg zur Selbstbestimmung feierte 2023 in Cannes Premiere. Ella Rumpf erhielt für ihr beeindruckendes Spiel den César als „Beste weibliche Entdeckung“.

»Die Gleichung ihres Lebens«, Frankreich, Schweiz 2023, 112 Minuten, Regie: Anna Novion, mit Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin,Clotilde Courau, FSK: ab 12 Jahren