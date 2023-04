Seine persönlichen Highlights und seine besten Geschichten bringt der Kultreporter mit dem Puschelmikro jetzt auf die Bühen der Region. Eigentlich wollte der lustige Franzose nur solange in Deutschland bleiben, bis er die Menschen hier versteht ...

„Gestatten: Alfons, Kultreporter in Diensten des deutschen Fernsehens“. Als solcher seziert der von der FAZ als des „Deutschen liebster Franzose“ betitelte rasende Reporter mit scharfem Blick und Puschelmikro im Fernsehen und auf der Bühne die allgemeine Nachrichtenlage, kommentiert die großen Skandale unserer Zeit und widmet sich mit der ihm eigenen journalistischen Akribie den kleinen, aber umso bemerkenswerteren Fundstücken aus dem bundesdeutschen Alltagswahnsinn.

Geschichten und Reportagen

Beliebte Szenen aus seinen langjährigen Studien zum Verhalten der Deutschen in freier Wildbahn – die besten Texte, die besten Geschichten und natürlich einige seiner berühmten Reportagen aus dem Land der Dichter und Klempner, Kleingärtner und Hinterwäldler. Der Kultreporter aus Frankreich, der nach eigenen Worten eigentlich nur solange in Deutschland bleiben wollte, bis er die Menschen hier verstanden hat, ist immer noch da. Und das seit über 25 Jahren.

Warum nur eine nehmen?

Um seinen Status auf die für Deutschland typischen rechtssicheren Beine zu stellen, beschäftigt er sich in seinem neuen Programm „Jetzt noch deutscherer“ mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Warum nur eine nehmen, wenn man zwei haben kann? „Franzose und Deutscher zugleich, das ist ein Widerspruch in sich!“, meint Alfons. Und erklärt, warum: „Deutsche sind diszipliniert, pünktlich und effizient – Franzosen sind normal!“ Und so schildert er erstmals auf der Bühne im Karlsruher Tollhaus (29.4.) live die Geschichte seiner Deutschwerdung – von magisch sonnigen Kindheitstagen in Frankreich bis zum betörend samtigen Grau deutscher Amtsstuben. „Eine wunderbare Mélange aus Theater und Kabarett“, lobt die Presse das neue Programm.

»Alfons – The Best of»: Fr 28.4., Dahn, Aula des Otfried von Weißenburg Theaters; Do 21.9., Kaiserslautern, Kammgarn, Mi 25.10., Mannheim, Capitol; Do 23.11., Bad Bergzabern, Haus des Gastes. Neues Programm „Jetzt noch deutscherer“: Sa 29.4., Karlsruhe, Tollhaus; Alle 20 Uhr,

Tickets: reservix.de