Ob es sich um Fantasien über spektakuläre Phänomene oder um moralische Auseinandersetzungen mit der Weltgeschichte handelt, eines haben Steven-Spielberg-Filme gemeinsam: Der Regisseur erzählt stets auch von sich und seiner Vergangenheit.

Ganz besonders in seinem neuen Werk „Die Fabelmans“, einem zutiefst persönlichen Porträt über seine Kindheit in einer jüdischen Familie. „Filme sind Träume, die du niemals vergisst“ – schon früh versucht die kunstbegeisterte Mutter Mitzi – gespielt von der vierfach oscarnominierten Michelle Williams („Manchester by the Sea“) – den kleinen Sammy Fabelman (Meteo Zoryon Francis DeFord) für das Filmemachen zu begeistern, doch dem Steppke macht das Kino zuerst ein bisschen Angst, bevor er seine Begeisterung für die Super-8-Kamera entdeckt und sich als Teenager Sam (jetzt Gabriel LaBelle) gar nicht mehr davon trennen kann. „In dieser Familie konkurriert die Wissenschaft mit der Kunst“, ist seine Mutter überzeugt. Und Sam komme nach ihr. Denn sein Vater Burt (Paul Dano, „There Will Be Blood“), ein erfolgreicher Ingenieur, befürwortet Sams Arbeit zwar, hält sie zunächst aber für nicht mehr als ein Hobby.

Frühe Faszination für bewegte Bilder

Die Faszination für bewegte Bilder lässt Sam nicht mehr los. In immer aufwendigeren Filmproduktionen setzt er seine Schwestern und Freunde in Szene. Doch die Fabelmans müssen oft umziehen, und in der Ehe kriselt es. Der sensible Sam hat es nicht leicht, wird als Weichling verspottet. Mehr denn je muss er sich auf seine Liebe zum Kino und die Macht der Filme konzentrieren, um seine Träume nicht aus dem Blick zu verlieren.

Noch lange nicht Schluss

Im Lauf seiner langen Karriere hat Spielberg einige der beliebtesten und innovativsten Filme geschaffen. Er hat Blockbuster wie „Der Weiße Hai“ und „Jurassic Park“ gedreht. Mit „E.T.“ rührte er zu Tränen und für das Holocaust-Drama „Schindlers Liste“ bekam er den ersten Regie-Oscar. Mit „West Side Story“ wagte er erstmals eine Musical-Verfilmung. Mit dem aktuellen Film über sein eigenes Leben, einer berührenden Hommage an die Familie, das Leben und das Kino selbst, sei übrigens noch lange nicht Schluss, beteuert er im Interview.

»Die Fabelmans« – USA 2022, 151 Minuten, von Steven Spielberg, mit Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, FSK: 12, Bundesstart: 9.3.