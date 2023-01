Ein gruseliger Fall in Rumänien: Wenn da ältere Filmfreunde nicht gleich an „Dracula“ denken? Auch die „drei Fragezeichen“ bekommen es in diesem Land mit Vorgängen auf einem Schloss zu tun – und zwar im Kinofilm „Die drei ??? – Erbe des Drachen“

Er läuft am Do 26.1. (D 2022, 100 Minuten, Regie: Tim Dünschede, FSK ab 6) an. Die Story: Justus, Andrew und Peter fahren während der Sommerferien nach Rumänien, um ein ungewöhnliches Praktikum zu absolvieren, das ihnen Peters Vater (Mark Waschke) vermittelt hat. Das Trio darf bei den Dreharbeiten zu einem neuen Dracula-Film dabei sein. Als Kulisse für diesen „Film im Film“ dient das Schloss der Gräfin Codrina (Gudrun Landgrebe). Als seltsame Dinge geschehen, versuchen die Nachwuchsdetektive herauszufinden, was all dies mit dem Verschwinden eines Jungen vor 50 Jahren zu tun hat. Gibt es etwa tatsächlich einen rätselhaften Untoten? Als Titelfiguren sind in diesem Film Julius Weckauf – er spielt den „???“-Anführer Justus Jonas – sowie Nevio Wendt als Peter Shaw und Levi Brandl als Bob Andrews zu sehen. Julius Weckauf, der in diesem Jahr 16 wird, bekam schon als Kind im Hape-Kerkeling-Film „Der Junge muss an die frische Luft“ großes Lob. Das „???“-Abenteuer für Kinder ab dem Grundschulalter wirkt solide umgesetzt. Insbesondere die Szenen im Schloss sind laut Filmkritikern atmosphärisch inszeniert.