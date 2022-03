„Hurra, Humor ist eingeplant“, so hieß das erste Programm der Distel. Das war 1953 in Ost-Berlin. Inzwischen ist das Kabarettensemble mit seinem 154. Programm unterwegs, unter anderem in Bad Kreuznach, Mainz und Zweibrücken.

Die Akteure haben wahrlich viel überstanden – ständige Konflikte mit DDR-Behörden, die Wende, die Abwicklung, den Übergang in eine GmbH. Da war Humor sicher auch eine hilfreiche Eigenschaft.

Verbale Dornen der Distel

Nun ist die Distel, die heute in Berlin im Admiralspalast in der Nähe des Bahnhofs Friedrichstadt residiert, ganz in der Nähe unterwegs, um ihre verbalen Dornen spüren zu lassen. „Nachts im Bundestag“ heißt die aktuelle Produktion mit Nancy Spiller, Sebastian Wirnitzer und Distel-Urgestein Stefan Martin Müller – der 60-jährige Magdeburger, auch ein bekanntes TV-Gesicht, gehört seit über 30 Jahren dem Ensemble an. Worum geht es nun in „Nachts im Bundestag“?

„Weit entfernte Zeit kurz nach Corona“

Das Publikum wird von den drei Akteuren in eine „weit entfernte Zeit, kurz nach Corona“ versetzt, in der zwei Normalos – ein eben noch systemrelevanter Pfleger und eine alleinerziehende Mutter ohne vergleichbare Relevanz-Einstufung – beschließen, den Bundestag zu besuchen. Dort bekommen sie offenbar eine Einführung in die real existierende Alltagspolitik.

„Normalos“ zahlen die Zeche

In der Frage, wer die Kosten des staatlichen Handelns zahlen muss, erweist sich schnell, wie effektiv Lobbyisten dafür sorgen, „dass diejenigen bezahlen dürfen, die schon immer alle Krisen bezahlen durften – die Normalos eben“, heißt es in der Vorschau auf das Programm. Klar, dass rasch die Emotionen hochkochen, so dass die beiden Besucher kurzerhand beschließen, den CDU-Hinterbänkler Heinz Güdderath zu entführen. „Was die Drei allerdings verblüfft: Niemand fühlt sich zuständig – anscheinend ist die Politik zu sehr mit sich selbst beschäftigt.“ Verschanzt in den Untiefen des Bundestages darf nun revueartig in Nummern und Songs der Politikbetrieb bissig und pointenreich durchleuchtet werden.

Info

Die Distel: „Nachts im Bundestag“ – Mo 21.3., 20 Uhr, Bad Kreuznach, Haus des Gastes, ticket-regional.de; Di/Mi 22./ 23.3., 20 Uhr, Mainz, Unterhaus, Karten: reservix.de, Sa 26.3., 19.30 Uhr, Zweibrücken, Festhalle, ticket-regional.de; So 27.3., 19.30 Uhr, Darmstadt, Halbneun-Theater, Karten: ztix.de