Die Rock- und Metalgruppe Heavysaurus, die Kindermusik macht, ist auf „Pommesgabel-Tour“. Mit den beliebten Kartoffelstäbchen hat dies wenig zu tun, wie Fans wissen.

„Pommesgabel“ wird scherzhaft auch der Gruß der Heavy Metal- und Rock-Szene genannt: bei geballter Faust werde der kleine Finger und der Zeigefinger abgespreizt.

Heavysaurus, die Rocker in imponierenden Ganzkörperkostümen, haben für Anfänger auch das zum Tournamen passende Lied, das etwa auf Youtube zu hören ist. Dort folgen mehr als 52.000 Abonnenten der Band: „Schüttel den Kopf. Und die Hände in den Himmel. Und alle machen die Pommesgabel ... Das soll unser Zeichen sein“, heißt es da.

Fans zum Haareschütteln bringen

Auch in diesem Jahr ist Heavysaurus wieder in der Pfalz unterwegs. Die „erste Dino-Metal-Band“ will schon ganz junge Musikfreunde (ab etwa 4 Jahren) und deren Eltern zum Haareschütteln, Tanzen und Singen bringen.

Kindgerechte Liedtexte

Ungeachtet ihres rockigen Auftretens behandeln die Künstler viele Themen, die Kinder im Alltag abholen, etwa das Thema Haustier in dem Lied „Luna, unser Hund“. Das Heavysaurus-Konzept stammt aus Finnland, wo das erste Album 2009 erschien. Mirka Rantanen, Schlagzeuger einer Metal-Band, wollte seinem Sohn den kindgerechten Zugang zum Musikgenre ermöglichen. Die deutsche Gruppe tritt in Dinosaurier- und einem Drachenkostüm auf.

Info

»Pommesgabel-Tour« von Heavysaurus: So 11.2., 14 Uhr, Zweibrücken, Festhalle; Do 4.4., 17.30 Uhr, Ingelheim, King-Kulturhalle; Fr 19.4., 17.30 Uhr, Karlsruhe, Substage;

Sa 1.6., 16 Uhr, Neunkirchen/Saar, Neue Gebläsehalle; Sa 9.11., 17 Uhr, Neustadt, Saalbau; So 10.11., 14 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn; Freitag, 22.11., 17.30 Uhr, Saarbrücken, Garage; Karten: www.eventim.de