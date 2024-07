Sie sind moderne Aushängeschilder von Weingütern und alles andere als optisch aufgepeppte Räume für Weinprobe und -verkauf. Vinotheken gibt es inzwischen in großer Zahl und Vielfalt. Ein neues Buch von Uwe Ittensohn hilft bei der Qual der Wahl.

Die Kultur, die Lebensart und den im Herzen der Pfälzer verankerten Hang zu Wein und Genuss über die Grenzen der Region hinaus bekannt zu machen, das ist das erklärte Ziel von Uwe Ittensohn. Zu diesem Zweck hat er einen serviceorientierten Weinführer verfasst – und dafür seine Expertise als Berater für deutschen Wein und als Kultur- und Weinbotschafter mit seiner Liebe zum Schreiben verknüpft. Der Pfälzer Ex-Banker hat sich überregional vor allem als Krimiautor einen Namen gemacht, aber auch bereits als Autor für Weinliteratur etabliert. Sein Buch „Weinbar. Essbar. Wanderbar 2“ spiegelt in übersichtlichen und unterhaltsam zu lesenden Kapiteln seine Sicht auf die „junge Pfälzer Vinothekenkultur“ an der Weinstraße“.

40 Vinotheken in Wort und Bild

40 Vinotheken, die ihm besonders interessant erscheinen, stellt der gebürtige Landauer, der in Speyer lebt und wirkt, in dem hochwertig und mit festem Einband gestalteten Werk vor. Dabei schickt er eine – möglicherweise ernüchternde – Erkenntnis voraus: „Es gibt sie nicht, die alleinseligmachende Vinothek.“ Vielmehr komme es bei der Wahl auf die Situation und Stimmung, auf die jeweiligen Erwartungen an, die sich daraus ergeben. Ittensohn verspricht jedoch: „Jede in diesem Buch aufgeführte Location hat das Zeug dazu, in einer ganz besonderen Situation der beste Ort zu sein, an dem man gerade sein kann.“

Diese Orte hat der Autor selbst besucht, so dass er sie in erlebnishaft formulierten Berichten nebst Weinempfehlungen vorzustellen vermochte. Auch der Nutzerkomfort stimmt: Eine Übersichtskarte vorab markiert die Orte der Vinotheken, Tabellen geben Nutzungstipps, etwa zu Weinverkauf, Barrierefreiheit sowie Vorhandensein von Restaurants oder Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort. Obendrein ist ein ergänzender Teil des stattlichen „Wälzers“ Wandertipps entlang der Weinstraße gewidmet, die Ittensohn nicht nur ausführlich in Text und Bild beschreibt, sondern auch mit detailliertem Info-Service auf einen Blick versieht. Auch die Touren sind in einer Übersichtskarte verortet und in einer Tabelle mit Streckenmerkmalen wie Gehzeit, Kindertauglichkeit und Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr versehen.

Bibliographie: Uwe Ittensohn: „Weinbar. Essbar. Wanderbar 2“, Gmeiner Verlag, 2024, 240 Seiten, Paperback, 28 Euro