Schluss mit feiern „dehääm“ bei Live-Stream und Weinpaket: Der Dürkheimer Wurstmarkt meldet sich nach der Corona-Zwangspause zurück – mit zahlreichen Weinen, Speisen und Attraktionen.

Mehr als 600.000 Gäste erwarten die Veranstalter vom 9. Bis 19 September bei der nunmehr 606. Auflage des größten Weinfestes der Welt. 294 Weine und Sekte werden beim Wurstmarkt angeboten, die ausnahmslos aus Bad Dürkheimer Weinbergen und Weinkellern stammen, wie die Veranstalter betonen. An insgesamt 57 verschiedenen Ausschankstellen können die Besucher die Winzerprodukte demnach genießen.

Neuer Look fürs Weindorf

Dieses Jahr wartet der Wurstmarkt außerdem mit einem Jubiläum auf: Das Weindorf feiert sein 30-jähriges Bestehen. Hier werden alle Besucher glücklich, die nicht nur Wein aus dem Dubbeglas, sondern auch edle Tropfen aus dem Stielglas trinken und dazu passende Speisen genießen wollen. Zum Geburtstag erhält das Weindorf einen neuen Look: Es wird größer, lockerer aufgebaut und erhält einen zentralen Dorfplatz.

Schubkarchstände und Rummel

Natürlich dürfen auch die Schubkarchstände nicht fehlen, das Herzstück des Wurstmarkt, wo eine große Auswahl an Weinen in Dubbegläsern gereicht wird und die Besucher in geselliger Runde zusammen sitzen können. Auch im Festzelt Hamel ist Feiern angesagt, dort sorgt zudem ein Programm mit Live-Musik für Unterhaltung. Zahlreiche Fahrgeschäfte sorgen zudem für einen kleinen Adrenalin-Kick im bunten Treiben.

Spiel zur Wurstmarkt-Geschichte

Eröffnet wird der Wurstmarkt am Freitag, 9. September, um 18 Uhr am Nordende des Gradierbaus unterhalb der Michaeliskapelle. Beim historischen Eröffnungsspiel wird in drei Akten die Geschichte des Wurstmarktes gezeigt, zudem gibt es den offiziellen Fassanstich durch den Wurstmarktwinzermeister.

Feuerwerk und Schlager

Weitere Höhepunkte des Festes sind die Musik- und Höhenfeuerwerke am Dienstag und Montag, 13. und 19. September, der literarische Frühshoppen am Montag, 12. September, sowie der Schlagernachmittag im Festzelt Hamel am Freitag, 16. September, mit Cindy Berger und Udo Pflästerer.

Info: Dürkheimer Wurstmarkt, Fr-Mo 9.-19.9., Brühlwiesen, www.duerkheimer-wurstmarkt.de, Tickets für Schlagernachmittag: rheinpfalz.de/ticket