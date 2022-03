Um eine ungewöhnliche Freundschaft in den Wäldern Kanadas dreht sich der Kinofilm „Der Wolf und der Löwe“, der am 17. März in den Kinos startet.

„Mia und der weiße Löwe“ hieß das Werk von Filmmacher Gilles de Maistre, ein Familienfilm, der von der Freundschaft eines Mädchens zu einem Löwen erzählte. Nun kommt der Nachfolge-Film in die Kinos: „Der Wolf und der Löwe“ (ab Do 17.3., ca. 100 Minuten, FSK ab 6 Jahren). Die 20-jährige Alma reist zur Beerdigung ihres Großvaters nach Kanada. Er lebte in einer Waldhütte. Die junge Frau rettet zwei Jungtiere. Dann hat Alma einen Unfall ... Der Film wirkt nicht sehr realitätsnah, rührt aber mit schönen Bildern.