Mit Ikarus ist er schon tief im Mythos verankert, und er blieb unauslöschlicher Anreger der Fantasie: der Traum vom Fliegen. Wie er Wirklichkeit werden konnte, zeigt eine Ausstellung in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe: „Faszination Fliegen – Die Anfänge der Luftfahrt“.

Heute ist Fliegen selbstverständlich – auch wenn die verbreitete Flugangst den Menschen daran erinnert, nicht wirklich ein Vogel, sondern eher ein erdverbundenes Lebewesen zu sein. Um 1900 war es soweit, dass Menschen sich in die Luft erheben konnten, zunächst nur in kurzen Hüpfern, bald aber zunehmend selbstbewusst und technisch ausgefeilt – begleitet vom Staunen über die neuen Maschinen und „warum sie oben bleiben“, wie ein bekannter Bestseller über die Luftfahrt übertitelt ist. Begleitet auch von einer neuen Kultur des Sehens und Staunens, des Mitfieberns, der Unfallfaszination in Literatur, Kunst und Populärkultur, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Ausstellung in Kooperation mit dem Departement für Geschichte am Institut für Technikzukünfte des Karlsruher Instituts für Technologie wirft anhand von Text- und Bildmaterial aus der einzigartigen Büchersammlung des Luftfahrthistorikers Kurt Möser, die seit 2021 Teil der Bibliothek ist, Schlaglichter auf Stationen dieser Geschichte einer technischen und auch gesellschaftlichen Revolution.

Info

»Faszination Fliegen«, Badische Landesbibliothek Karlsruhe, Erbprinzenstraße 15, bis 1.4., Eintritt frei, geöffnet Mo-Fr 9-19 Uhr und Sa 10-18 Uhr.