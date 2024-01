Als waschechter Berliner mit türkischen Wurzeln hat der, wie er sich selbst gerne bezeichnet, „Ossi-Türke“ oder „Ostmane“ einiges aus dem Nähkästchen zwischen Baklava und Spreewaldgurke zu plaudern.

Der türkische Hintergrund bietet natürlich auch bei Osan Yaran genug Futter, um das komplette Migrations-Comedy-Paket abzufrühstücken. Als waschechter Berliner mit türkischen Wurzeln, aufgewachsen und sozialisiert in Wedding und mittlerweile in Spandau lebend, hat der, wie er sich selbst gerne bezeichnet, „Ossi-Türke“ einiges aus dem Nähkästchen zwischen Baklava und Spreewaldgurke zu plaudern. Das für sich wäre ja noch nicht superwitzig und preisverdächtig, aber der Comedian, der sich sein erstes Geld für die Hochzeit bei „Lidl“ an der Kasse verdient und dann dort Karriere gemacht hat, kann mit seiner jugendlichen Frische und seinem großen Stand-up-Talent punkten. Ob seine Vater-Sohn-Geschichten, das ungeahnte Temperament seiner neuen deutschen Frau oder seine Grenzerfahrungen in Spandau – er trifft einfach den Nerv und strapaziert die Lachmuskeln seiner Zuschauer. Mit seinen täglichen Reels erreicht er im Netz hunderttausende Fans. Inzwischen hat er seinen Posten als Filialleiter aufgegeben und seine Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Deutsch-türkisches Spaßpaket

Am liebsten ist der ausgezeichnete Entertainer – 2019 erhielt er den „Stuttgarter Besen“ – live unterwegs und freut sich, dass das wieder geht. Miteinander lachen ist seine Devise, nicht übereinander. Bei seinen Auftritten interagiert das quirlige Spaßtalent stets mit dem Publikum, hat er ein „Opfer“ gefunden, lässt er es so schnell nicht mehr los, hakt nach und sorgt mit spontanen flotten Sprüchen immer wieder für gute Stimmung im Saal. Zunächst noch mit seinem Programm „Gut, dass du fragst“ in der Region, geht er ab Herbst mit seiner neuen Bühnenshow „Aus Prinzip!“ auf Tour.

Osan Yaran – Gut, dass du fragst: So 25.2., 19 Uhr, Kaiserslautern, Fruchthalle, So 5.5., 19 Uhr, Halle 02, Heidelberg; (23.2. Karlsruhe: ausverkauft); neue Show »Aus Prinzip!«: Fr 29.11., 20 Uhr, Mannheim, Rosengarten; Tickets: eventim.de, 01806 570070