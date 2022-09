Am 11. September ist bundesweit Tag des offenen Denkmals. Das diesjährige Motto „Kulturspur – Ein Fall für den Denkmalschutz“ legt den Fokus auf das Forensische in der Denkmalpflege.

Es geht dieses Jahr daher um die Suche nach Spuren, die Bauherren, Bewohner, Umgestalter und Restauratoren an einem historischen Gebäude hinterlassen haben. Exemplarisch durchexerziert wird dieses Thema zum Beispiel im Speyerer Dom. Dort kann man zwischen 12.30 und 16.30 Uhr im Halbstundentakt den sonst für Besucher nicht zugänglichen Nordostturm besteigen. Dieser stammt im Wesentlichen aus dem ausgehenden 11. Jahrhundert; es sind aber auch Spuren von Restaurierungsmaßnahmen späterer Jahrhunderte zu finden, auf die Dombaumeisterin Hedwig Drabik und Restaurator Roger Thamm beim Aufstieg hinweisen. Zu anderen „Spuren der Veränderung“ führen Mitglieder des Dombauvereins um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr. Expertenvorträge nehmen außerdem die Grabplatte des Königs Rudolf von Habsburg unter die Lupe (13.30 Uhr) respektive „die verschwundenen Glasmalereien“ des Speyerer Doms ins Visier (15 Uhr).

Von Orgelkonzert bis Oldtimer-Wanderung

Im Wormser Dom steht der Tag derweil ganz im Zeichen der frisch restaurierten Chororgel – mit Vorführungen, Workshops und Konzerten. In Annweiler ist die Kapelle „Zu unserer lieben Frau“ am Bergfriedhof zu entdecken, ein Kirchlein aus dem 15. Jahrhundert, mit Resten von Wandmalerei aus der Erbauungszeit. Spätmittelalterliche Malereien zieren auch den Chor der heute evangelischen Pfarrkirche in Minfeld die man unter anderem mittels einer geführten, 26 Kilometer langen Radtour durch die Verbandsgemeinde Kandel ansteuern kann (Info: suedpfalz-tourismus-kandel.de). In Neustadt ist ab 11 Uhr ein ehemaliges KZ zu besichtigen. In Schifferstadt dreht sich alles um das Alte Rathaus, und entlang der Südlichen Weinstraße kommen die Denkmale in Fahrt: in Form einer Oldtimer-Wanderung.

Tag des offenen Denkmals im Netz

Gut 60 Denkmäler verzeichnet die Homepage des Denkmaltags allein für die Pfalz; eine neue App fürs Handy erleichtert auch unterwegs den Zugriff auf alle Informationen.

Info

Tag des offenen Denkmals: So 11.9., www.tag-des-offenen-denkmals.de