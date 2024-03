die kleine Maus droht jedem, der sie fressen will, mit dem grimmig-gruseligen Grüffelo. Doch als sie sich gerade in Sicherheit wähnt, kracht es im Gehölz, und die Maus traut ihren Augen nicht: Der Grüffelo ist ja echt – und er hat großen Hunger!

Der große Wald steckt voller Gefahren. Als kleine Maus darf man nicht auf den Kopf gefallen sein. Egal ob Fuchs, Schlange oder Eule – alle haben Lust auf ein Mäuslein. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat, und wenn man keinen hat, erfindet man einfach einen. Und so droht die kleine Maus jedem, der sie fressen will, mit dem grimmig-gruseligen Grüffelo. Doch als sie sich gerade in Sicherheit wähnt, kracht es im Gehölz, und die Maus traut ihren Augen nicht: Der Grüffelo ist ja echt – und er hat großen Hunger! Da muss sich das clevere Tierchen wieder etwas einfallen lassen …

Die Junge Ulmer Bühne bringt mit „Der Grüffelo“ die bekannte Geschichte aus dem Kinderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson nun auch auf die Bühne. Die von Oliver Köhler entworfenen, teilweise lebensgroßen Figuren und das Bühnenbild von Günther Brendel begeistern mit viel Liebe zum Detail. Die Musik zu der schönen Mutgeschichte für Kinder ab vier Jahren spielt Markus Widdle Wirth.

„Der Grüffelo“: Mi 13.3., 9 + 11.15 Uhr, Ludwigshafen, Theater im Pfalzbau, 50 Min., Karten: 0621 5042558

, Infos