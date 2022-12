Was tun, wenn sich das eigene Kind mit einem anderen prügelt? Zwei Elternpaare stehen vor genau dieser Frage: Ihre jeweiligen Söhne sind aufeinander losgegangen, dem einen Jungen wurde gar ein Zahn ausgeschlagen.

Die Eltern wollen nun Vorbilder sein und ihren Kindern vorleben, dass sich mit Gewalt keine Probleme lösen lassen – stattdessen soll ein vernünftiges Gespräch die Wogen glätten. Doch sind die beiden Elternpaare wirklich so vorbildlich? Immer mehr wird klar, dass sie ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllen können. Und so werden Ressentiments deutlich, werden Sticheleien ausgetauscht, bis schließlich Handgreiflichkeiten folgen.

Schwarze Komödie als Schauspielfeuerwerk

2007 wurde die Schwarze Komödie „Der Gott des Gemetzels“ der französischen Autorin Yasmina Reza in Zürich uraufgeführt. Direkt begeisterte es die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt, wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen, am Broadway aufgeführt und 2011 von Roman Polanski mit Starbesetzung verfilmt. Im Kleinen Haus des Staatstheaters in Karlsruhe bringt es Regisseurin Anna Bergmann auf die Bühne – als virtuoses Schauspielerfeuerwerk, wie es in der Mitteilung zur Aufführung heißt.

Yasmina Reza: „Der Gott des Gemetzels“ – Karlsruhe, Badisches Staatstheater, Premiere: Sa 10.12., 19 Uhr (Restkarten); nächste Termine: 14./17./25.12., 1./13./14.1., Karten: staatstheater.karlsruhe.de