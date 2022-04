Tannhäuser, Tristan, Gott Wotan im „Ring“ – alles Männer, die der Erlösung durch die Frau bedürfen. Die Reihe der erlösungssüchtigen Wagner-Helden – allesamt in gewisser Weise Alter Egos des Komponisten – beginnt mit dem fliegenden Holländer.

Allerdings sind es in dieser romantischen Oper, die Richard Wagner 1841 unter dem nachhaltigen Eindruck einer stürmischen Schiffsreise von Riga nach London komponierte, durchaus beide Geschlechter, die sich Erlösung erhoffen: Der wegen Hochmut und Gotteslästerung zu ewigem Seefahrerleben verdammte Holländer braucht ein „Weib, das bis in den Tod getreu ihm“ bleibt. Umgekehrt sehnt sich Senta, um der Enge und Banalität des bürgerlichen Daseins zu entfliehen, nach dem sagenhaften bleichen Seemann. Der fliegende Holländer dient Senta als Projektionsfläche ihrer erotischen und emanzipatorischen Träume.

Verstärkung für die Hauptfiguren

Genau an diesem Punkt setzt offenbar Roger Vontobels Mannheimer „Holländer“-Inszenierung an. Denn der Regisseur, der am Nationaltheater bereits mit einer komplexen „Fidelio“-Deutung und einem packenden „Troubadour“ überzeugte, hat zur Verstärkung der beiden Hauptfiguren einen Traum-Holländer und eine Traum-Senta hinzuerfunden. Diese Doubles werden von einem Tänzer und einer Performerin dargestellt. Den Probenfotos zufolge kommt dazu ein Bühnenbild (Fabian Wendling), das ebenso abstrakt wie suggestiv mit Schiffsgerippe und Takelage operiert und die Handlung seinerseits in eine unwirkliche, metaphysische Traumsphäre entrückt.

Die musikalische Leitung hat Jordan de Souza. Der junge, 1988 in Toronto geborene Dirigent war von 2017 bis 2020 erster Kapellmeister an der Komischen Oper Berlin, wo er bei diversen Neuproduktionen mit Barrie Kosky zusammenarbeitete. In der Partie des Holländers alternieren Michael Kupfer-Radecky und Joachim Goltz, Senta wird von Daniela Köhler respektive von Astrid Kessler gesungen.

Richard Wagner: „Der fliegende Holländer“ – Premiere: So 24.4., 19 Uhr, Mannheim, Nationaltheater, nächste Termine: 30.4., 18.5., 26.5. um 19 Uhr; Karten: 0621 1680150, nationaltheater-mannheim.de