In den 60ern sprühten Fans „Clapton is God“ an Wände. Heute könnte solche Verehrung einem Joe Bonamassa gelten. Stilistisch zwar auf anderen Wegen unterwegs als Mister Slowhand, ist der extrem fingerfertige Blues-Rocker gleichwohl der legitime Nachfolger der Megagitarristen der großen Ära des Rock. Und er packt auch in diesem Jahr in der Region seine Instrumente aus.

Der ungewöhnlich produktive Gitarrist, Sänger, Songwriter hat gerade erst ein neues Live-Album auf den Markt gebracht. „Tales of time“, am 14. April erschienen, beruht dabei im wesentlichen auf dem Material der jüngsten Studio-CD „Time Clocks“ von 2021, das von der Kritik als „Ausnahmealbum“ in Bonamassas an Höhepunkten reichen Oevre gewürdigt wurde und es auf Platz 3 der deutschen Album-Charts geschafft hat. Daraus dürfte sich auch das Programm der 2023er Tour ergeben.

Dass der 45-jährige US-Amerikaner aus New York mittlerweile mehr Live- als Studio-Alben und mit „Live from the Royal Albert Hall“ seine gefragteste Scheibe vorgelegt hat, verdeutlicht seinen besonderen Rang als Live-Act. Zu erleben ist er auf der Bühne mit seiner exquisiten Band, seinem kantigen, virtuosen Bluesrock und seinen atemberaubenden Parforceritten übers Griffbrett unter anderem in Mannheim, Baden-Baden und in Esch (Luxemburg).

Kurz-Info

Joe Bonamassa: Live in Concert; Fr 5.5. Mannheim, SAP-Arena; Sa 6.5. Baden-Baden, Festspielhaus; So 7.5. Esch-Alzette/Luxemburg, Rockhal; jeweils 20 Uhr; Tickets: eventim.de