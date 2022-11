Den Finger in die politische Wunde legen, das Publikum zum Nachdenken bewegen und zugleich amüsieren: Der Heidelberger Kabarettherbst „Denke schön“ hat vom 6.11. bis zum 15.12. neun Künstlerinnen und Künstler mit diesem Ziel im Programm.

Sie alle präsentieren ihre eigene Sicht auf die aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft. Den Anfang macht Katie Freudenschuss am 6.11. mit ihrem Programm „Nichts bleibt wie es wird“. Dank ihrer schnellen Auffassungsgabe begeistert sie das Publikum auf der Bühne und am Klavier nicht nur mit ihren Beobachtungen zu aktuellen Themen, sondern auch mit ihrer Interaktion mit dem Publikum, wodurch einzigartige Momente und Songs entstehen.

Bernard Paschke als Zeitungsjunge

Bernard Paschke ist am 25.11. am Start. Das junge Mitglied des Kabaretts Leipziger Pfeffermühle gibt sein erstes Kabarett-Solo mit „Der letzte Schrei“. Dabei schlüpft er in die Rolle eines Zeitungsjungen, der sich als digitale Kopie auf der Homepage seiner Zeitung herumtreibt und sich dabei auch mit Umweltfragen, der Demokratie und Politikern befasst.

Die aus Radio und Fernsehen bekannte Barbara Ruscher präsentiert am 26.11. ihr Programm „Mutter ist die Bestie“. Dabei nimmt sie Themen wie Patchwork oder Cancel Culture aufs Korn und befasst sich auch mit den Absurditäten im Umgang mit Umwelt- und Tierschutz.

Zwei Vorstellungen schon ausverkauft

Daneben sind noch Florian Hacke mit seinem Programm „Nichts darf man mehr“ am 12.11., Martin Zingsheim („Normal ist das nicht, 17.11.), Stefan Waghubinger („Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen“, 2.12.) und Özgur Cebe („Frei!“, 3.12.) beim Kabarettherbst zu sehen. Die Vorstellungen von Anny Hartmann (11.11.) und Christin Prayon (15.12.) sind bereits ausverkauft.

„Denke schön – Heidelberger Kabarettherbst“: 6.11. bis 15.12., Heidelberg, Kulturfenster, weitere Infos unter kulturfenster.de, Tickets: reservix.de