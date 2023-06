Eigentlich wollte sie ja erst mal keine Filme mehr drehen, sondern die Familienzeit genießen, doch dann fand Hollywoodstar Jennifer Lawrence das Drehbuch zu „No Hard Feelings“ so ziemlich „das Witzigste, das sie je gelesen hat“

Lawrence kann auch Slapstick

Kurze Zeit später war sie am Set. Das erzählte Jennifer Lawrence in Berlin bei der Deutschlandpremiere der nicht ganz jugendfreien Komödie von Regisseur Gene Stupnitsky („Good Boys – Nix für kleine Jungs“). Es ist übrigens Lawrences erste Komödie, eine, die es in sich hat, obendrein. Sie zeigt, dass Jennifer Lawrence auch grotesken, witzigen Slapstick kann.

Rettendes Angebot

Der „Tribute von Panem“-Star spielt eine Uber-Fahrerin, die ihr Fahrzeug verliert, weil ihr Ex es gepfändet hat. Ein neuer Job muss her, damit sie ihre Bleibe nicht verliert. Da kommt das Angebot wohlhabender Helikopter-Eltern gerade richtig, ihren verklemmten 19-jährigen Sprössling zu „daten“, bevor er aufs College geht ... Nichts leichter als das.

Wettlauf mit der Zeit

Zu ihrer großen Überraschung muss Maddie jedoch feststellen, dass sie den unbeholfenen und wesentlich jüngeren Percy nicht so schnell um den kleinen Finger wickeln kann wie gedacht. Dabei rennt ihr die Zeit davon. Sie hat nur einen Sommer lang, um Percy zum Mann zu machen. Sonst verliert sie alles.

»No Hard Feelings«, USA 2023, 103 Minuten, von Gene Stupnitsky, mit Jennifer Lawrence, Matthew Broderick, Natalie Morales, FSK: ab 12