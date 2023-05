Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lange fristete er ein Schattendasein unter den Spirituosen, musste Wodka oder Whisky den Vortritt lassen. Heute gilt der Gin in der Medienlandschaft gar als eine der meistbesprochenen Spirituosen.

Ende der 1990er Jahre brachte dem Gin den Durchbruch als Trendgetränk. In der Verbindung mit Tonic Water erreichte er nahezu Kultstatus. Und dieser Boom hält bis heute an. Warum das so ist? Kenner sind