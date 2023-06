Große Fußballgefühle auf der Freilichtbühne Katzweiler: Das Ensemble spielt „Das Wunder von Bern“.

Es ist der Frühling des Jahres 1954, neun Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der elfjährige Matthias Lubanski, genannt Mattes, lebt mit seiner Mutter, die eine Gastwirtschaft betreibt, und den älteren Geschwistern in einer kleinen Bergarbeitersiedlung in Essen. Mattes wächst ohne Vater auf. Denn als Mattes geboren wurde, befand dieser sich in russischer Kriegsgefangenschaft. Die Hoffnung auf eine Rückkehr des Vaters hat die Familie im Grunde aufgegeben.

Mattes verbringt viel Zeit beim Fußballspielen. Sein Idol und bester Freund (fast wie ein Ersatzvater) ist Helmut Rahn, Rechtsaußen seines Lieblingsvereins Rot-Weiß Essen. „Der Boss“, wie Rahn in der Mannschaft genannt wird, ist ein großes Fußballtalent, und er träumt davon, mit zur anstehenden Weltmeisterschaft in der Schweiz zu fahren. Als Mattes’ Vater Richard überraschend zurückkehrt, träumt der Junge davon, mit ihm auf den Bolzplatz zu gehen und ihn zum besten Freund zu haben. Doch Richard, von der Gefangenschaft gebrochen, findet sich im neu organisierten Nachkriegsdeutschland kaum zurecht ...

Während der zweieinhalbstündigen Aufführung (inklusive 20 Minuten Pause) stehen etwa 80 Darsteller auf der Bühne. Im Stück sind einerseits die Fußball-Nationalmannschaft und das Talent Helmut Rahn Thema, andererseits die Situation der Lubanskis und wie sie mit eigenen Befindlichkeiten, zerschlagenen Hoffnungen und Träumen umgehen. Eines verbindet die beiden Handlungsstränge: Der Glaube, dass Wunder geschehen.

Info

»Das Wunder von Bern» – Freilichtspiele Katzweiler, Aufführungen noch bis 5.8., In der Eselsdelle, Katzweiler; Karten: rheinpfalz.de/ticket; Hinweis: Mit der RHEINPFALZ-CARD sehen maximal vier Personen die Vorstellung am Sa 1.7., 20.30 Uhr, zum Sonderpreis von 11 Euro pro Person.