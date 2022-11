„Das tapfere Schneiderlein“ mal anders: Das preisgekrönte Theater Mimikri bezaubert in dem Familienstück „für alle ab fünf Jahren“ mit einer liebevoll-poetischen Inszenierung der Geschichte. Und mit Musik nach Motiven Beethovens.

„Sieben auf einen Streich“ – auf diesen kurzen Nenner bringt „Das tapfere Schneiderlein“ seine Heldentat und stickt die Formel auch gleich auf seinen Gürtel. Zugegeben: Eine Lüge ist es nicht, aber auch nicht die volle Wahrheit. Denn bei den Sieben handelt es sich nicht etwa um gegnerische Kraftprotze, sondern um Fliegen auf dem Musbrot, die der Schneider Felix mit einem Streich erlegt hat. Zum Helden wird er in Grimms Märchen am Ende aber doch. Zumindest führen die Erwartungen, die die stolz präsentierten Worte auslösen, ihn bald in wirklich große Abenteuer: Er bezwingt Riesen, ein Einhorn und ein Wildschwein mit verblüffenden Schneidertricks. Aber kann er auch die Königstochter Sofia beeindrucken?

Eine bezaubernde Inszenierung mit viel Musik. Die Fliegen kommen etwa mit allerhand Instrumenten frech und vergnügt zum Einsatz. Fr 18.11., 16 Uhr, Landau, Jugendstil-Festhalle, Karten: 0651 9790777, www.ticket-regional.de und im Büro für Tourismus im Rathaus Landau.