Die LEO-Redaktion hat zusammen mit den BASF-Weinexperten ein spannendes Weinpaket mit sechs feinen Tropfen renommierter Weingüter aus der Pfalz zusammengestellt – es enthält für jeden Sommermoment den passenden Wein.

Fünf weiße und ein roter Sommer-Wein

Sonnige Tage und laue Abende im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse, die Seele baumeln lassen beim Picknick am See, entspannt mit Familie und Freunden – oder vielleicht beim spannenden Fußball-EM-Schauen: Es gibt so viele Gründe, sich auf diesen Sommer zu freuen. Und natürlich ist dann auch die perfekte Zeit, gute Weine zu genießen. Leicht (maximal 13 Prozent Alkohol) sollten sie sein, mit einer frischen Säure für einen belebenden Gaumen, mit fruchtigen Noten und einer idealen Trinktemperatur zwischen 9 und 13 Grad Celsius. Natürlich sind Weiß- und Roséweine die klassischen Favoriten, aber es darf schon auch mal ein leichter, etwas gekühlter Rotwein mit dabei sein. Exakt unter diesen Aspekten hat die LEO-Redaktion zusammen mit den BASF-Weinexperten ein spannendes Weinpaket mit sechs feinen Tropfen renommierter Weingüter aus der Pfalz zusammengestellt, exklusiv für LEO-Leserinnen und -Leser. So enthält unser „LEO-Sommer-Weinpaket“ für jeden Moment den passenden Wein.

Einen wahrlich sommerlichen Genuss, der sowohl bei einer Gartenparty als auch in Begleitung zu einem knackigen Sommersalat zu begeistern weiß, verspricht der 2023er Blanc de Noirs des Deidesheimer Weinguts Andres. Dort wird biologisch mit biodynamischen Grundsätzen gearbeitet. Das mehr als 20 Hektar große Weingut besitzt Weinberge in Deidesheim, Gimmeldingen und Haardt, denn die Brüder Michael und Thomas lieben es, mit verschiedenen Böden und Klein-Klimata zu spielen. Hergestellt wurde der Blanc de Noirs zu 100 Prozent aus Spätburgunder und durfte seinen frisch-fruchtigen Körper beim Ausbau im Stahltank entfalten. Man darf sich auf einen harmonischen Abgang mit eleganter Frische freuen.

Diese Wein hat „Flower Power“ und macht seinem Namen alle Ehre. Mit Aprikose, Grapefruit, Litschi und Passionsfrucht durch den Sauvignon Blanc, mit hellen, Blütennoten vom Müller-Thurgau und noch viel mehr überbordende Fruchtaromen der Scheurebe kommt die spritzige und unkomplizierte 2023 Flower Power Weißweincuvée trocken BASF exklusiv von Christian Hartmann daher. Ein Motto des Kirrweiler Aromaspezialisten heißt „Lifestyle gefüllt in Flaschen!“ – und der ist getragen von einer angenehmen Säure, einem winzigen Hauch Süße und der sich fortführenden Aromatik.

Die für die Pfalz typischen nährstoffarmen Buntsandsteinböden bilden die Grundlage für spätere Spitzenweine. Auf diesem Boden sind saftige Rieslinge mit Steinobstaroma typisch. Was der im Stahltank ausgebaute 2023 Riesling Buntsandstein trocken BASF exklusiv Lucashof aus dem idyllischen Forst wieder einmal bestätigt. In der Nase zeigt er sich leicht floral mit Noten von gelbem Steinobst und frischen Kräutern, am Gaumen dann saftig und mineralisch mit einer frischen, aber dennoch prononcierten Säure und ebenfalls mit Noten von reifen gelben Früchten und einer feinen Exotik.

Der Hochstadter Thomas Hörner hat seine fruchtigen und frischen Weine (je nach Ausbaustil und Charakter) in die drei Segmente Stier (Der Einstieg), Steinbock (Das Herzstück) und Widder (die Spitze) aufgeteilt. Die Steinbock-Linie, aus der dieser 2022er Pinot Blanc Sur lie stammt, zeichnet sich durch Schlankheit, Eleganz, Anmut und Ausdrucksstärke aus. Mit seiner zehnmonatigen Reifung auf der Hefe (daher die wohlklingende Bezeichnung „sur lie“) sorgt der Weißburgunder für ein besonderes Geschmackserlebnis. Ausgebaut im Edelstahltank, überzeugt er in der Nase mit rebsortentypischen Noten von Birne, Aprikose und Mirabelle, ergänzt vom zarten Duft heller Blüten. Geschmacklich ist er ein eleganter Begleiter mit einer lebendigen und filigranen Säure, der perfekt zu Meeresfrüchten und Fischgerichten harmoniert.

Im Jahr 1758 gegründet, gehört das Weingut Kimich zu den ältesten Betrieben in Deidesheim. Franz Arnold und sein Sohn Matthias kümmern sich nunmehr in der achten Generation um die rund 18 Hektar Weinberge, auf denen zu 70 Prozent Riesling angebaut wird. Doch im Programm findet sich auch eine exklusiv für die BASF ausgebaute 2023er Rosé-Cuvée aus Dornfelder, Cabernet Cubin und einem Hauch Spätburgunder. Am Gaumen entfalten sich Aromen von roten Früchten wie Himbeere und Erdbeere. Und neben seinem beerigen Aroma macht sich am Gaumen eine spürbare, feine Restsüße bemerkbar – gekühlt getrunken ein ebenfalls sommerlicher Genuss für jeden Anlass.

Sie ist „rot“ – und trotzdem ein perfekter „Sommer-Wein“ und unkomplizierter Speisebegleiter zu Pizza und Pasta oder natürlich Pfälzer Spezialitäten: die 2019er Johannishof Rotwein-Cuvée vom Laumersheimer Weingut Knipser. Dieser Gutswein gehört zur Basislinie des VDP-Weinguts, das zweifelsohne zu den Spitzen-Weingütern der Pfalz gehört. Erwarten muss man in diesem Fall keinen schweren Roten, sondern einen fruchtbetonten mit viel Schattenmorellen am Gaumen, mit nur 0,3 Gramm Restzucker konsequent trocken und harmonisch in der Säure. Maßgeblich geprägt wird die in alten Holzfässern ausgebaute Cuvée von der Rebsorte Lemberger und wunderbar ergänzt durch St. Laurent und Cabernet Sauvignon.

Das „LEO-Sommer-Weinpaket“ gibt’s statt für 56,60 Euro zum LEO-Sonderpreis von 49,90 Euro inklusive Versandkosten und kann auf weinkeller.basf.de/leoweinpaket online bestellt werden. Wer das Paket im BASF-Weinkeller in Ludwigshafen selbst abholt, spart zudem die 8,20 Euro Versandkosten und bezahlt nur 41,70 Euro!

Und es gibt noch etwas Besonderes: RHEINPFALZ-CARD-Inhaber erhalten als Extra eine Flasche „Sparkling Juicy Tea Weißer Tee-Tahiti Vanille-Quitte (BIO)“ (200 ml) von der Obstkelterei van Nahmen (dafür bitte CARDNummer im Bemerkungsfeld bei der Bestellung eingeben oder vor Ort vorzeigen).

Über Pfälzer Weine auf dem Laufenden bleiben und keine Wein-Fakten verpassen: Mit dem kostenlosen RHEINPFALZ-Newsletter „Entkorkt" kommt Weinwissen alle zwei Wochen direkt ins persönliche E-Mail-Postfach – mit Infos zu Pfälzer Weinen, Weingütern und den Winzern. Außerdem werden spannende Fragen rund um den Weinbau beantwortet, wie etwa: Was bedeutet Rebenbrechen? Welche Weinwanderungen stehen an? Wie lese ich Weinetiketten richtig?

Der BASF-Weinkeller

Zählt zu den zehn größten deutschen Weinfachhändlern: der BASF-Weinkeller. | Foto: BASF-Weinkeller/gratis

1901 gegründet (ursprünglich nur für die Ludwigshafener Belegschaft), hat der BASF-Weinkeller mittlerweile eine Lagerfläche von 4000 Quadratmetern und zählt zu den zehn größten Weinfachhändlern in Deutschland. Je nach Jahreszeit lagern dort bis zu einer Million Flaschen. Die gut 2500 Sorten kommen aus den bedeutendsten Weinanbaugebieten der Welt – von Frankreich bis Australien, aber auch aus Ecken, wo man nicht unbedingt Weinbau vermutet wie Belgien oder Kanada. Zu finden sind dabei alle Preisklassen von etwa vier bis mehr als 4000 Euro – pro Flasche selbstverständlich. Jährlich verkostet das von Weinkeller-Chef Bernhard Wolff geführte 23-köpfige Weinkeller-Team (unter anderem mit Küfer, Sommeliers, Betriebswirte für Weinwirtschaft, Weinbau-Ingenieure) rund 5000 verschiedene Weine. Doch die Wein-Experten kennen nicht nur viele Wein-Geheimnisse, sie teilen sie auch gerne – und bieten deshalb auch unterschiedliche Keller-Führungen mit Verkostung, Online-Proben, Weingüter-Hopping, Lagenwanderungen, Weinprobiertage, After-Work-Partys sowie viele weitere Veranstaltungen rund um das Thema Wein an.

Packstation mit 24-Stunden-Service

Seit Anfang des Jahres sorgt die neue Packstation im Eingangsbereich des Weinfachgeschäfts für eine „24-Stunden-Versorgung“. Hier können Online-Besteller über das Feld „click & collect“ – egal, zu

welcher Uhrzeit – bis zu 36 Flaschen entnehmen. Mehr Infos.

Neuer Onlineshop

Ob Weine, Weinpakete, Spirituosen oder nicht-alkoholische Spezialitäten: Ganz aktuell präsentiert sich der Onlineshop für den BASF-Weinkeller mit neuem Auftritt, einem übersichtlichen Aufbau und einer intelligenten Suchfunktion, die eine einfache und intuitive Bedienung sowie Bestellung der Lieblingsweine ermöglichen. Hier geht's zum Shop.

Das Weinfachgeschäft der BASF (Ludwigshafen, Anilinstr. 14) ist von Montag bis Freitag 10 bis 18.30 und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.