Eigentlich wird das Lumpenpack seinem Namen gar nicht wirklich gerecht: Unter die Gürtellinie driften ihre Songs nicht ab. Und verletzend werden sie schon gar nicht. Dafür gibt es unterhaltsame Texte und Abgeh-Musik, die mitreißt.

Wortwitz, der auch mal ins Sarkastische abdriftet und nicht immer politisch korrekt daherkommt, das muss sein, wenn man von der Kleinkunst kommt. Auch ein bisschen Schadenfreude und Schalk gehören zu ihren Auftritten untrennbar dazu – was die Abende regelmäßig zu überaus unterhaltsamen Events mit schräger Moderation und cooler Abgeh-Musik macht, die durchweg begeisterte Fans zurücklassen. Das Duo hat eben einen ganz eigenen Blick auf die Dinge, was zweifellos zum Geheimnis seines Erfolgs gehört.

Hymne an die Leber

Schwarzer Humor prägt nach wie vor manchen Song, auch wenn sich ihre Musik inzwischen stilistisch vom typischen Extrem-Liedermaching eines Götz Widmanns zu charttauglichem Rock weiterentwickelt hat. Und der macht auch vor einer Lektion nicht halt, die viele in der Pandemie gelernt haben: sich bei den stillen Helfern zu bedanken, die klaglos Schwerstarbeit leisten: „Danke, liebe Leber“ heißt die neue Hymne, die gitarrenrockig lärmend der „emsig leisen Nachbereiterin des Exzesses“ huldigt.

Meister-Duo des Poetry Slam

Aber Max Kennel, 2012 und 2013 bayrischer Meister im Poetry Slam, und sein Duo-Kollege Jonas Frömming, 2013 rheinland-pfälzischer Meister im Poetry Slam, wissen sehr genau um die feine Linie zwischen Spaß und Schmerz: Verletzend sind ihre Texte nicht. Das aktuelle Album „Emotions“ birgt auch durchaus ernste musikalische Denkanstöße zu Themen wie „Dolce Wohnen“, „Warm im Altenheim“ und „Haus-Kind-Baum“. Aber auch die dürften live so richtig knallen – mit Hilfe von Lola Schrode am Bass, Alexandra Eckert am Schlagzeug und Jason Bartsch an der Gitarre.

Das Lumpenpack: Di 18.10., 20 Uhr, Frankfurt, Batschkapp, Karten: eventim.de; Mi 19.10., 20 Uhr, Mannheim, Alte Feuerwache, Karten: reservix.de; Do 10.11., 19 Uhr, Wiesbaden, Schlachthof, Karten: eventim.de