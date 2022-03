Wenn der Tiger rockt und der Bär tanzt, dann ist das Tourneetheater Liberi mit einem Musical-Klassiker unterwegs: Das „Dschungelbuch“ bringt kindgerecht die Figuren auf die Bühne, die aus den Geschichten von Rudyard Kipling bekannt sind.

Zur Erinnerung: Mogli ist ein Menschenkind, das im Dschungel von Tieren großgezogen wird. Bär Balu versucht, Mogli vor allen Gefahren zu schützen. Als der Junge älter wird, sieht er ein Mädchen und fühlt sich von der Menschenwelt doch auch angezogen ...

Für Kinder ab vier Jahren

Das Theater empfiehlt seine Inszenierung bereits für Kinder ab vier Jahren, wobei die Aufführungsdauer (zwei Stunden inklusive Pause) den jüngsten Zuschauern durchaus einiges an Sitzfleisch und Konzentration abverlangt. Die Darsteller auf der Bühne sind aber darin geübt, mit Gesang und Tanz die Kinder im Publikum bei der Stange zu halten. Als nächste Station in der Region nennt das Theater Liberi Mannheim (So 20.3.).

Auch für Auftritte in der Pfalz, die wegen der Auflagen zur Pandemiebekämpfung verschoben werden mussten, gibt es neue Termine. Die Pfälzer müssen sich allerdings noch Monate gedulden. Die restlichen Karten für Mutterstadt, Neustadt und Landau sind aber bereits im Verkauf.

Info

„Dschungelbuch – das Musical“ für Familien mit Kindern ab 4 Jahren (Dauer ca. 2 Stunden inkl. Pause): So 20.3., 15 Uhr, Mannheim, Rosengarten (Mozartsaal), Karten: 01806 570070, www.eventim.de; Sa 19.11., 15 Uhr (verschoben von 29.12.20), Mutterstadt, Palatinum, Karten: reservix.de; Mi 28.12., 16 Uhr, Neustadt, Saalbau, Karten: reservix.de; Fr 30.12., 16 Uhr, Landau, Jugendstil-Festhalle, Weitere Orte und Termine im Internet: www.theater-liberi.de