Internationale Szene-Stars werden zur Darts-Gala in Mannheim erwartet. Im Line-up sind unter anderem die Weltmeister Michael Smith und Gerwyn Price, beide dafür bekannt, große Emotionen auf der Bühne zu zeigen.

Die Maimarkthalle ist in rotes Licht getaucht, der Moderator fragt die Fans, ob sie bereit für das Dartsspektakel sind und kündigt dann den ehemaligen Weltmeister „Bully Boy“ Michael Smith an, der zu „Shut up and dance with me“ einmarschiert und dabei mit den Fans abklatscht. Kaum ist er auf der Bühne angekommen, fangen diese an, den Namen des Weltmeisters zu singen ...

Dieses typische Einstiegsszenario dürfte sich Darts-Fans auch am 18. Mai in der Mannheimer Maimarkthalle wieder offenbaren. Denn dann werden dort internationale Szene-Stars zur Darts-Gala erwartet. Im Line-up sind die Weltmeister Michael Smith und Gerwyn Price, beide dafür bekannt, große Emotionen auf der Bühne zu zeigen.

Schwergewichte des Kult-Sports

Ein weiteres Schwergewicht des Kult-Sports: Aus den Niederlanden reist Dirk van Duijvenbode in die Maimarkthalle an, der die Zuschauer schon beim Einmarsch regelmäßig mitreißt und von Beginn der Veranstaltung an für gute Stimmung sorgt. Für seine „Waka-Waka-Tänze“ beim sogenannten „Walk On“ ist wiederum Devon Petersen bekannt: Der Südafrikaner streut dabei immer auch wieder neu gelernte deutsche Wörter ein. Mit Marvin Schindler, genannt „The Wall“, wird auch Deutschlands Nummer zwei zum Wettbewerb in der Quadratestadt erwartet.

„Die Fans dürfen sich auf eine hervorragende Veranstaltung mit weiteren Showeinlagen in einer familiären Atmosphäre freuen“, betonen die Veranstalter von der Professional Darts Corporation Europe (PDC).

Mannheim Darts Gala: Sa 18.5., 19 Uhr, Mannheim, Maimarkthalle, Tickets: www.pdc-europe.tv