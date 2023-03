Tatort Zukunft, und das in der weiten Ferne des Jahres 802.701. Mark Waschke, bekannt als Berliner „Tatort“-Kommissar, tourt momentan mit „Der Zeitmaschine“ durch die Lande und macht Station in Worms.

802.701– Kennern ist die Zahl vertraut. In diesem Jahr ließ H. G. Wells 1895 den Zeitreisenden seines Romans „Die Zeitmaschine“ stranden, in einem Paradies, das sich bald als Hölle entpuppt. Auf seine Spuren begibt sich jetzt Schauspieler Mark Waschke mit Begleitmusikern.

Dystopie mit Sozialkritik

Herbert George Wells (1866-1946) hat mit seinem Roman nicht nur einen frühen Klassiker der Science Fiction geschaffen, sondern ebenso eine Dystopie, die die gesellschaftlichen Spannungen seiner Zeit, die Spaltung von Arm und Reich, von Arbeitenden und Müßiggängern, böse auf die Spitze treibt. In ihrer multimedialen Live-Performance folgen Schauspieler Waschke, Musiker Stefan Weinzierl und Visual Artist Rocco Helmchen Wells und seinem Zeitreisenden in jene äonenferne Epoche. Gesellschaftliche Nöte und Konflikte scheinen dort vordergründig überwunden. Doch der Zeitreisende kommt bald dahinter, dass das Wohlleben auf der Erde einen tödlichen Haken hat in deren Untergrund.

Beeindruckende Bühnenpräsenz

Mark Waschke erzählt nicht nur, sondern er verkörpert die Erzählung des Engländers mit seiner darstellerischen Bühnenpräsenz, etwa wenn der Wanderer zwischen den Äonen auf einer dramatischen Flucht vor den Morlocks ist, den Unterweltbewohnern, die die finstere Schattenseite im paradiesischen Leben der müßiggängerischen, harmlos-naiven Eloi sind.

Percussion-Begleitung und Visual Effects

Begleitet wird die Handlung von der Musik des Schlagzeugers Stefan Weinzierl, die laut Ankündigung in keine Schublade passt und ein sehr eigenwilliges Instrumentarium einsetzt, mit dem der Multi-Perkussionist Hörwelten für energiegeladene Bühnenproduktionen kreiert, aber auch für Studioprojekte, Hörspiele und Konzerte. Rocco Helmchen wiederum sorgt als Visual Artist an der Schnittstelle für die optische Verpackung. Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Realisierung von 360° Kuppelprojektionen („Fulldome Video“) für Dome Theater und Planetarien, aber auch bei Video-Projekten verschiedenster Art.

Science-Fiction-Performance »Die Zeitmaschine«: Sa 1.4., 20 Uhr, Das Wormser, Worms, Karten: 06241 2000450, www.ticket-regional.de