Christof Heiner ist mit seinem Artistiktheater Zopp & Co. Stammgast im Kinder- und Jugendtheater in Speyer. Dieses will aber sein Haus auch für junge Leute auf dem Weg ins Erwachsenenalter attraktiver machen.

Damit konnte nun keiner rechnen: Der Zirkus mit allen Artisten und Tieren steckt unterwegs fest. Und so ist es nun an Clown Zopp, die Aufführung zu retten!

Spaß für Kinder ab drei Jahren

Ganz allein steht der Spaßmacher auf der Bühne – aber vielleicht könnten sich die Kinder im Publikum ja in Elefanten verwandeln? Christof Heiner, der mit seinem Clown- und Artistiktheater Zopp & Co. in Koblenz beheimatet ist, darf am Kinder- und Jugendtheater in Speyer mit Fug und Recht als Stammgast bezeichnet werden, steht er in der Domstadt doch seit Jahren immer mal wieder auf der Bühne. Am Sonntag, 27.2., 15 Uhr, ist im Alten Stadtsaal (Kleine Pfaffengasse 8) sein nächster Auftritt geplant. Der Künstler empfiehlt „Zopp macht Zirkus“ für Kinder ab drei Jahren (Dauer rund 50 Minuten); Karten und Info: Telefon 06232 2890750, www.theater-speyer.de.

Neue Sparte für junge Leute

Das Kinder- und Jugendtheater Speyer will aber sein Haus auch für junge Leute auf dem Weg ins Erwachsenenalter attraktiver machen. Die neue Sparte namens „Chats“ (das steht für „Change Management Alter Stadtsaal“) feierte am zweiten Februarwochenende mit Improvisationstheater Premiere. Bei LEO-Redaktionsschluss gab es noch einige freie Plätze für die erste Jugendfreizeit des Theaters mit Workshops zu Tanztheater, Musiktheater und kreativem Schreiben (Winterferien, Di 22.2.- Sa 26.2., für 14- bis 18-Jährige). Die Teilnahme hieran ist kostenlos; Anmeldungen per E-Mail: info@theater-speyer.de Zum Abschluss soll der „Chats-Maskenball“ mit Musik steigen: Tanzen erlaubt mit Maske und Abstand, Sa 26.2, 19.30 Uhr, Karten im Theaterbüro für Menschen unter 25, Einlass nur mit Test.

Noch mehr Theater

Weitere Termine in der Region (in Auswahl) – kurzfristige Absagen und Terminänderungen möglich, die Einlassregelungen unterscheiden sich.

Neustadt: „Dornröschen“, Figurentheater für Familien mit Kindern ab 4 Jahren nach dem Märchen der Brüder Grimm, So 20.3., 16-16.45 Uhr, Neustadt, Kulturzentrum Herrenhof/Mußbach, An der Eselshaut 18, Info und Karten: www.puppentheater-dornerei.de

Mainz: „Zählen und Erzählen“, Musiktheater von Mauricio Kagel für Familien mit Kinder ab 8 Jahren, Sa 19.3., 17 Uhr, Staatstheater, Kleines Haus – Premiere innerhalb der Theatertage Rheinland-Pfalz, Inszenierung: Cordula Däuper, zum Inhalt: wie im Zeitraffer entsteht ein Theaterstück, ausgehend von einer Gruppe Kinder, die anfangs gemeinsam eine Geschichte erfindet. Diese Kinder kommen aus den an den Theatertagen beteiligten Städten: Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Mainz, Karten und Info: www.staatsheater-mainz.com