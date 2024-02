Wer Titelseiten von The New Yorker, dem New York Times Magazine oder American Illustration gestalten darf, der hat es sicherlich geschafft: Christoph Niemann ist so jemand. Beim Kunstverein Mannheim kann man seiner Kunst nähertreten.

Christoph Niemann hat mit einfachem Strich, Witz, pointierten Ideen, die auch Handfestes – mal einen Stein, Socken, ein Tintenfass – zum Teil der Zeichnung werden lassen, einen unverwechselbaren Stil entwickelt.

Als „gestalterisches Multitalent“ stellt der Kunstverein den Grafiker vor, der das ganze Spektrum grafischer Techniken von Siebdruck, Linolschnitt über Tuschzeichnung, Aquarell, Fotoübermalungen bis hin zu Comic und analogen wie digitalen Animationen nutzt. Immer wieder gelinge es ihm zu zeigen, „wie breit die Palette der Möglichkeiten ist, wenn es darum geht, etwas völlig Eigenes zu schaffen, ohne es zu kompliziert zu machen“, so der Kunstverein in seiner Vorankündigung der Ausstellung.

Christoph Niemann verwandelt Räume in Gesamtkunstwerk

Niemann verwandle die Räume des Kunstvereins in ein Gesamtkunstwerk, in dem der Raum als ganzheitliches architektonisches Wesen begriffen werde. Man trete ein und sei im Kunstwerk, die Betrachtenden würden zum aktiven Teil eines Raumkonzepts. „Wenn man so will, ist die Ausstellung von Christoph Niemann auch eine Hommage an die Architektur des Mannheimer Kunstvereins, weil er den Raum weiterdenkt, als ihn womöglich seine Erbauer gedacht haben.“

Christoph Niemann ist in Ludwigsburg aufgewachsen, hat in Stuttgart studiert und lebte und arbeitete von 1997 bis 2008 in New York. Heute ist er in Berlin zuhause.

Christoph Niemann: Kontrast, Mannheimer Kunstverein, Augustaanlage 58; bis 28.4.; geöffnet: Di, Do-So 12-17, Mi 14-19 Uhr