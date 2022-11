Das letzte künstlerische Wort zur auslaufenden Konzertsaison hat im Von-Busch-Hof in Freinsheim wieder ein Gast mit hohem Rang und Namen: Mit Christian Tetzlaff kommt am 28. November einer der gefragtesten Geiger der Zeit.

Er bringt Musik mit, die in seinem eigenen Schaffen einen ganz besonderen Stellenwert hat.

Dieser Ausnahmegeiger ist kein Unbekannter in Freinsheim. Mit dem eigenen Streichquartett, das er 1994 mit seiner Schwester, der Cellistin Tanja Tetzlaff, gegründet hat, „wusste er bereits zweimal unsere Besucher zu den höchsten Ovationen zu inspirieren“, rufen die Veranstalter in ihrer Vorankündigung in Erinnerung. Christian Tetzlaff ist auf den bedeutendsten Bühnen der Welt gerngesehener und -gehörter Gast. Er hat mit allen bedeutenden Orchestern der Gegenwart und Stardirigenten wie Sergiu Celibidache, Lorin Maazel, Kurt Masur, Kent Nagano oder Sir Simon Rattle zusammengearbeitet. Jährlich spielt er etwa 100 Konzerte rund um den Globus.

Künstler verzaubert mit Strahlkraft

In Freinsheim wird er die je drei Sonaten und Partiten spielen, die Johann Sebastian Bach für die unbegleitete Solovioline geschrieben hat. Dreimal hat Tetzlaff diese vielgestaltigen Bravourstücke auf CD vorgelegt, 1993, 2007 und zuletzt 2017, was zunächst sein letztes Wort zu dieser Musik darstellen dürfte. Ein Beweis immerhin, wie tief der heute 56-jährige Hamburger diese um 1720 fertiggestellten Werke (BWV 1001-1006) durchdrungen und nach allen Seiten hin ausgelotet hat, um die Zuhörer mit ihrer Strahlkraft zu fesseln und zu verzaubern. Einige sind auch von anderen Instrumenten her bekannt, für die Bach selbst sie bearbeitet hat, die dritte Partita etwa entspricht der sehr beliebten 4. Lautensuite Bachs.

Mit Tetzlaffs Auftritt wird der diesjährigen Konzertsommer ausklingen und das Konzertgeschehen eine weihnachtliche Atempause einlegen – um im Januar mit dem Schellack-Orchester optimistisch in ein neues Konzertjahr zu starten, wie der Von-Busch-Hof ankündigt.

Christian Tetzlaff (Violine): Bach-Recital – Mo 28.11., 19 Uhr, Freinsheim, Von-Busch-Hof, Karten und Info: www.vbh-konzertant.de